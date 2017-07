El polémico reportaje a un niño que aseguraba haber matado y robado en Argentina

El programa argentino Periodismo Para Todos, conducido por Jorge Lanata, realizó un reportaje sobre un niño de 12 años, apodado como “El Polaquito”, quien pese a su corta edad, asegura haber participado en una serie de delitos de alta connotación social como robo con violencia y asesinato.

El niño reside en la localidad bonaerense de Lanús, una zona de extrema vulneración social en Argentina, y su caso salió a la luz pública, tras ser acusado por las autoridades de participar en el robo de un jardín infantil, consigna diario Clarín.

La entrevista a “El Polaquito” fue hecha por el periodista Rolando Barbano, quien realizaba un reportaje sobre las pérdidas que tuvo el jardín, cuyos niños son de familias de escasos recursos sociales y económicos.

Barbano señala que el mismo niño se acercó a él para ser entrevistado, donde le contó que una vez mató a un vendedor de droga y que le disparó a un socio, con quien habían robado un automóvil, pero que no le quiso entregar la mitad de su parte.

“Maté a uno pero no me hicieron la denuncia porque era un transa (vendedor de droga). No me quiso regalar una bolsita de droga y (el disparo) se lo di en la boca. Le di uno acá, que le salió por acá”, dijo el niño.

El menor agrega que su padre está en la cárcel y que vive junto a más de 20 personas en una humilde vivienda de su villa, reconociendo al mismo tiempo el consumo de drogas.

Polémica en torno a la entrevista

La entrevista tuvo una fuerte repercusión en Argentina, especialmente por las palabras dichas por el niño y la frialdad con la que se expresó, pese a que no se puede comprobar que haya participado de algún homicidio, como él dijo.

Los principales dardos apuntaron al conductor de Periodismo Para Todos, Jorge Lanta, y reconocido opositor del kirchnerismo.

Uno de los que apuntó contra Lanata fue el dirigente sindical y líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Juan Grabois, quien acusó al periodista de usar al niño sólo para vender.

“Usaron la imagen de un niño para vender un producto comercial. Van a tener que explicar cómo llegó ahí ese chico. Lo coaccionaron para llevarlo”, dijo Grabois, en una entrevista dada al propio Lanata en su programa de Radio Mitre.

Ambos se enfrascaron en una dura discusión, donde el dirigente sindical acusó al reportero de aprovecharse de un niño que “no tiene protección”, mientras que Lanata se refirió a los nexos de Grabois con el papa Francisco.

El dirigente finalmente presentó una denuncia por la aparición del niño en el programa, donde recalcan que sus dichos no corresponden a la realidad y que fue presionado por la policía y los periodistas a aparecer en cámara.

Extracto diálogo Lanata-Grabois