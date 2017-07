Expresidente José Mujica "estable" tras haber sido hospitalizado por descompensación

El expresidente de Uruguay, José Mujica, se encuentra “estable” tras haber pasado 36 horas hospitalizado este fin de semana, dijo este martes su médica, Raquel Pannone.

“Mujica está bien, pero tenía alguna descompensación de sus niveles en sangre y por eso ingresó, para hacerse más estudios”, explicó la especialista del Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay (Casmu).

La internista destacó que el político, de 82 años de edad, “no entró en una situación de gravedad” sino que “tuvo un cuadro que lo descompensó puntualmente”.

Asimismo, anotó que no necesariamente se trata de una enfermedad autoinmune -cuando el propio sistema inmunitario ataca las células sanas de su cuerpo por error-, pero sí “se planteó en algún momento que él tuviera una enfermedad autoinmune”.

No es la primera vez

“Las enfermedades autoinmunes a veces son de difícil diagnóstico y no siempre se comportan de la misma manera, pues a veces están vinculadas con algún hecho puntual y a veces no. No, no quedó claro que fuera eso”, dijo haciendo referencia al diagnóstico de Mujica.

Durante el fin de semana ingresado, el también exguerrillero se sometió a diversos análisis, los cuales, según la médica, “mostraron su nivel de descomposición y la evolución de los mismos, mostró que se está equilibrando”.

Esta no es la primera vez que Mujica se desplaza al sanatorio de Casmu, hace una semana y media el que fue preso político durante más de una década ingresó al centro montevideano en silla de ruedas debido a una indigestión.