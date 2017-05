Cristina Fernández desestima ser candidata en elecciones legislativas de Argentina

La expresidenta argentina Cristina Fernández afirmó el jueves que no tiene planeado presentarse como candidata de la oposición, a las elecciones legislativas de octubre, en la víspera de emprender una gira política por Europa, del 5 al 12 de mayo.

“No me interesa. He sido dos veces presidenta, he tenido uno de los honores más grandes que es que su pueblo te vote dos veces (2007-2011 y 2011-2015). Lo importante es que vuelvan ustedes, los jóvenes, los trabajadores, los empresarios, los comerciantes, los que creen en el país, los estudiantes, los científicos”, dijo en un acto en la sede de un sindicato de docentes.

La expresidenta fue enfática: “Hay que ayudar a reconstruir la Argentina, y no lo hago desde mi persona, me excluyo, y que nadie grite ni nada, me excluyo”.

En su viaje a Europa, Fernández prevé reunirse con líderes de izquierda como el griego Alexis Tsipras, el español Pablo Iglesias y el francés Jean-Luc Mélenchon, según indicaron sus voceros.

Pero las fuentes no especificaron dónde se reunirá la exmandataria con Iglesias y Mélenchon, puesto que, en principio, viaja a Grecia y Bélgica, la semana próxima.

Fernández suspendió una escala que tenía prevista en Reino Unido, en una segunda semana de gira, argumentando que no puede estar ausente tanto tiempo “con las cosas que están sucediendo” en su país.

“No quiero un país donde los genocidas caminen por la calle“, dijo sobre un fallo el miércoles de la Corte Suprema, que redujo la pena de prisión a un agente de la dictadura (1976-1983), con una interpretación que permitiría evitar la cárcel a unos 750 militares y policías acusados.

Desde que las leyes de amnistía fueron derogadas por su fallecido marido, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), han sido condenados a prisión más de 1.000 responsables de la dictadura.

Para que la exgobernante de 64 años pudiera viajar, un diputado kirchnerista pagó -según versiones de prensa- unos 150.000 pesos argentinos (casi 10.000 dólares) de fianza debido a cuatro acusaciones que pesan sobre Fernández.

La exmandataria está acusada en tres casos por presuntos sobornos a cambio de otorgar obras públicas en la Patagonia y en una cuarta causa judicial que considera lesiva para el erario público su política cambiaria contra la devaluación del peso en 2015.