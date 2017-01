Hombre que mató a 12 personas en Brasil aseguró ser víctima "del sistema feminista"

El hombre que antes de suicidarse mató a 12 personas la noche de Año Nuevo en Brasil, entre ellas su exesposa y su hijo, dejó una carta en la que intenta justificar el crimen afirmando ser una víctima “del sistema feminista” y de las “putas”.

“Muerto también ya estoy porque no puedo estar contigo, verte crecer, disfrutar de la vida contigo por causa de un sistema feminista y unas locas“, escribió el técnico de laboratorio Sidnei Ramis de Araújo (46) en fragmentos dedicados a su hijo de una carta que envió a amigos y que fue divulgada por la prensa local.

“Yo sé que me encontrabas débil por no darle un par de golpes en la cara, pero no podía contarte mis pretensiones de acabar con ella, tenía que ser en el momento correcto. Quiero agarrar al mayor número de putas de esa familia juntas”, añadió.

La carta ya está en poder de la Policía Civil, que investiga el caso. Ramis también grabó algunos audios con mensajes similares.

“Los hombres no golpean a las mujeres sin motivo, ellas alguna cosa hacen para irritar al opresor“, escribió en otra parte del texto.

“Hijo, yo no soy machista y no tengo rabia de las mujeres (…), tengo rabia de las putas que proliferan y mucho cada día beneficiándose de la Ley ‘Puta’ da Penha“, señaló en relación a la ley contra la violencia machista vigente en Brasil desde 2006 bautizada en honor a Maria da Penha, una mujer que quedó parapléjica por las agresiones de su marido.

Ramis irrumpió a balazos la noche de Año Nuevo en una fiesta familiar en la ciudad de Campinas, en el interior del estado de Sao Paulo a unos 100 km de la capital, matando a su exesposa Isamara Filier (41), a su hijo de ocho años y a otros invitados.

La pareja se había separado hace unos cinco años y la justicia había establecido un régimen de visitas entre padre e hijo, quien estaba en custodia de la madre.

Este miércoles el sitio de noticias G1 consigna que la esposa había realizado en la última década varias denuncias contra su exesposo, a quien acusó de amenazas de muerte, maltrato y no cumplir el régimen de visitas, pero que los procesos no siguieron adelante.

La prensa también señala que Filier había acusado a su exmarido de abusos contra el menor.

Brasil es el quinto país del mundo con mayor número de asesinatos contra mujeres, de acuerdo al estudio “Mapa de la Violencia 2015: Homicidios de Mujeres en Brasil” elaborado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) con datos del Ministerio de Salud brasileño y de la Organización Mundial de la Salud.

Un total de 4.762 mujeres fueron asesinadas en 2013 en el país a manos de familiares, parejas o exparejas, según el estudio.