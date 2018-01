África indignada luego de que Trump los calificara como "países de mierda"

Viernes 12 enero de 2018 | Publicado a las 17:32

África expresó este viernes su indignación y amargura por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en una discusión sobre inmigración calificó de “países de mierda” a naciones africanas, Haití y El Salvador.

La Unión Africana (UA) condenó estas declaraciones que consideró “hirientes” y “perturbadoras”.

“Esto es aún más ofensivo dada la realidad histórica del número de africanos que llegaron a Estados Unidos como esclavos”, declaró a la AFP Ebba Kalondo, portavoz del presidente de la Comisión de la Unión Africana Moussa Faki.

Sin embargo, Kalondo dijo que Estados Unidos “es un país que representa mucho más que un hombre o una declaración”.

Botsuana anunció el viernes que convocó al embajador estadounidense para expresarle su molestia y su canciller Pelonomi Venson-Moitoi dijo en Twitter que la declaración de Trump significa un “golpe punzante” a las relaciones diplomáticas con Washington.

Hashtag #Paísesdemierda

África “no es un lugar de mierda”, tuiteó el excampeón mundial de atletismo Bernard Lagat, corredor de media distancia que obtuvo la nacionalidad estadounidense en 2004.

“Soy hijo de un continente brillante llamado África, y estoy orgulloso de ello, mi herencia está profundamente arraigada en mis raíces kenianas”, escribió.

Gran número de africanos compartieron en redes sociales su enojo frente a las expresiones del presidente de Estados Unidos, acompañadas de fotos de rascacielos o paísajes magníficos de sus países con el hashtag #shithole (la palabra en inglés que utilizó Trump).

Trump recibió el jueves en la Casa Blanca a un grupo de legisladores demócratas y republicanos para tratar de alcanzar un acuerdo sobre una ley general sobre migraciones.

“¿Por qué todas estas personas de países de mierda vienen aquí?”, preguntó Trump, según contaron fuentes al diario The Washington Post y también al periódico The New York Times.

El presidente se refería ciudadanos de Haití y de países africanos, y el Post dijo que también incluyó a El Salvador.

Trump trató el viernes de despegarse del escándalo internacional que provocó y admitió en su Twitter que en la reunión en la Casa Blanca se dijeron cosas “duras”, pero aseguró que “ese no fue el lenguaje utilizado”.

‘Hipocresía’

En Ginebra, el portavoz del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, Rupert Colville, calificó los dichos de Trump como vergonzosos.

“Si se confirman, son comentarios escandalosos y vergonzosos por parte del presidente de Estados Unidos. Lo siento, pero la única palabra que se puede utilizar es ‘racista‘”, dijo.

El comentarista político keniano Patrick Gathara declaró a la AFP las declaraciones de Trump no representan “nada nuevo” de un gobierno estadounidense que es “racista e ignorante”.

“No difiere de aquello que Hollywood y los medios occidentales dicen de Africa desde hace décadas”, aclaró. “Lo que resulta aún más insultante es la hipocresía de todos aquellos que condenan a Trump -y debe ser condenado- sin reparar en sus propias palabras y conductas”, agregó Gathara.

Continente bendito

El activista keniano Boniface Mwangi hizo un llamado en Twitter a “no confundir los dirigentes de mierda que los africanos elegimos con nuestro bello continente”, al que consideró el más “bendecido de todos”.

“Pero ha sido violado por los imperialistas en colaboración con nuestros dirigentes de mierda por generaciones”, indicó.

En Sudáfrica, el partido en el poder Congreso Nacional Africano, consideró “extremadamente ofensivas” las palabras de Trump mientras Ateny Wek Ateny, portavoz del presidente de Sudán del Sur, país en guerra desde diciembre de 2013, las consideró “escandalosas”.

No obstante, un residente de Juba, capital de Sudán del Sur, afirmó a la AFP que los comentarios de Trump eran “muy pertinentes” atribuyendo que “a causa de los dirigentes africanos” se les insulta de esa forma.

También en Nigeria varios internautas escribieron en Twitter que vivían en “un país de mierda” pero aclarando que era “nuestra mierda”, por lo tanto nadie más podía darse el derecho de descalificarlos así.