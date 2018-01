Varios muertos y cientos de heridos tras colisión de tren con un camión en Sudáfrica

Al menos 12 personas murieron y otras 180 resultaron heridas en un choque entre un tren y un camión este jueves en el centro de Sudáfrica, según un nuevo balance comunicado por las autoridades locales.

“El balance aumentó a 12 muertos”, declaró a la AFP un portavoz del ministerio provincial de Sanidad, Mondli Mvambi, precisando que se trataba de una cifra provisional.

Según testigos, el tren chocó contra un camión cerca de la ciudad de Kroonstad, en el centro del país, a unos 200 kilómetros al suroeste de Johannesburgo.

Varios vagones descarrilaron y se incendiaron, según los medios locales. Algunos heridos eran atendidos en el lugar del siniestro, otros fueron trasladados al hospital.

El accidente se produce durante las vacaciones escolares de verano en Sudáfrica.

Emergency services are on the scene where a passenger train burst into flames after colliding with a truck between Hennenman and Kroonstad in the Free State. Multiple injuries reported. Video: Supplied #sabcnews pic.twitter.com/ZJC2DUdjXd

— Jamaine Krige (@jour_maine) January 4, 2018