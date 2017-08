Inundaciones y aluvión causan devastación en Sierra Leona, dejando centenares de muertos

Un impresionante aluvión afectó este lunes a Freetown, la capital de Sierra Leona, provocado por las intensas lluvias que azotan la ciudad, dejando una gran cantidad de muertos, sin que las autoridades hayan entregado una cifra oficial hasta el momento.

Un periodista de la Agence France-Presse vio como los habitantes transportaban varias víctimas y varias viviendas sumergidas por el barro en dos barrios de la ciudad.

Según la Cruz Roja, habrían al menos 312 muertos producto de las inundaciones en Sierra Leona.

Pray for #SierraLeone ! Flooding in some parts of #Freetown has claimed hundreds of lives. #DearGod #Comfort pic.twitter.com/9RNX13DHuq

Aid bodies, organisations and individuals who can help #SierraLeone come out of this disaster sooner than later; time is now. #Healing pic.twitter.com/L7c5ak48s8

— Kwabena E Mankata (@KMankata) August 14, 2017