Padre comparte 10 emotivas lecciones que aprendió a un año de la muerte de su pequeño hijo

Uno de los dolores más grandes de toda persona es la muerte de un hijo, hecho que marca para siempre a los padres.

Precisamente esto fue lo que le ocurrió a Richard Pringle, un británico que perdió a su pequeño hijo Hughie de apenas tres años en agosto del año pasado, producto de una hemorragia en el cerebro.

“Él tenía una condición en el cerebro, pero lo estaba llevando de buena manera”, comentó el hombre originario de Hastings, en el sur de Inglaterra, al periódico británico Mirror.

“Sólo había un 5% de posibilidades de que eso pasara, y desgraciadamente ocurrió. No pudo sobrevivir”, agregó. “Él era tierno, amable, preocupado y adorable. Hacía que lo aburrido fuera divertido”, precisó.

Y tras cumplirse el primer aniversario de la muerte Hughie, su padre quiso homenajearlo con 10 cosas más importantes que aprendió tras su partida.

Estas profundas reflexiones las compartió a través de una publicación en Facebook que en dos semanas ya suma más de 13 mil compartidos. A continuación las repasamos.

1- Nunca, pero nunca son demasiados besos ni demasiado amor.

2- Siempre tendrás tiempo. Detén lo que estés haciendo y juega, incluso si es sólo por un minuto. Nada es tan importante como para que no pueda esperar.

3- Toma tantas fotos y graba tantos videos como sea humanamente posible. Un día podría transformarse en todo lo que tengas.

4- No gastes dinero, gasta tiempo. ¿Crees que lo que gastas, importa? No es así. Importa lo que haces. Salta en las pozas, sal a pasear, nada en el mar, construye un campamento y pásalo bien. Eso es todo lo que ellos quieren. No puedo recordar lo que le compramos a Hughie, sólo recuerdo las cosas que hicimos.

5- Canta. Canten canciones juntos. Los recuerdos más felices que tengo son de Hughie sentado en mi hombro, o a mi lado en el automóvil, cantando nuestras canciones favoritas. Los recuerdos se crean en la memoria.

6- Aprecia las cosas más simples. Las horas en las noches, leyendo historias, las cenas juntos, los domingos de flojera. Aprecia los momentos más simples. Esas son las cosas que más extraño. No dejes que estos momentos especiales pasen sin que te des cuenta.

7- Siempre despídete de beso de los que amas, y si se te olvida, regresa y hazlo. Nunca sabrás cuando será la última vez que tengas esa oportunidad.

8- Haz que las cosas aburridas se vuelvan divertidas. Salidas de compras, viajes en auto, caminar a las tiendas. Sean tontos, cuéntense chistes, sonrían y disfruten juntos. Sólo son tareas si es que las tratas como tal. La vida es demasiado corta como para no divertirse.

9- Mantén un diario. Escribe todas las cosas que tus pequeños hacen y que ilumina tu mundo. Las cosas divertidas que ellos hacen, las cosas tiernas que hacen. Sólo empezamos a hacer esto después de la muerte de Hughie. Queríamos recordarlo todo. Ahora lo hacemos por Hettie y por Hennie (sus otros hijos). Tendrás estos recuerdos escritos para siempre, y cuando seas más viejo, podrás ver hacia atrás y apreciar cada momento.

10- Si tienes a tus hijos para darles un beso de buenas noches, para desayunar juntos, para caminar al colegio, para llevarlo a la universidad, para verlo casándose… eres un bendecido. Nunca te olvides de eso.