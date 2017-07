Publican imágenes del primer Tesla Model 3 fabricado

Elon Musk, co-fundador de la compañía Tesla Motors, compartió a través de su cuenta en Twitter las primeras imágenes del esperado automóvil eléctrico Model 3.

Son dos fotografías que permiten apreciar cómo luce esta versión lanzada por la firma, cuyas 30 primeras unidades serán entregadas el 28 de julio.

Según reportó anteriormente el sitio especializado Mashable, este modelo cuenta con una aceleración de 0 a 100 km en menos de 6 segundos. “En Tesla no fabricamos vehículos lentos”, había señalado Mosk.

En tanto, podrá recorrer 340 km sin necesidad de recargar energía, lo suficiente como para viajar desde Santiago a Linares.

El Model 3 permite transportar a 5 pasajeros, a diferencia de la versión Model S, que puede hacerlo con 7 personas.

Sin embargo, Musk aseguró que los asientos frontales se adelantaron, por lo que quienes vayan sentados atrás tendrán más espacio para sus piernas.

El empresario sudafricano tiene pronosticado construir en agosto 100 unidades de Model 3 y otros 1.500 automóviles o más en septiembre.

Presentado como un auto sedán mediano en la escala de venta de 35.000 dólares (unos 23 millones de pesos chilenos aproximadamente), representa una etapa crucial en las ambiciones de Musk para transformar a Tesla en un fabricante de vehículos producidos en serie.

¿Y quién se quedara con este primer modelo? Se suponía que se lo llevaría la primera persona en la lista de reservas. Sin embargo, finalmente su dueño será… Musk.

“Ira Ehrenpreis tenía los derechos al primer vehículo porque fue el primero en depositar, pero me lo dio como regalo por mi 46 cumpleaños. ¡Gracias Ira!”, escribió.

Ira Ehrenpreis had rights to 1st car as he was 1st to place a full deposit, but gave those rights to me as my 46th bday present. Tks Ira!

— Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2017