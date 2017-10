5 errores que cometen los principiantes al entrenar

Hacer ejercicio es uno de los hábitos más saludables que una persona puede adquirir en su vida. Es recomendado para aliviar los síntomas más molestos de algunas enfermedades y ayuda a prevenir otras.

Sin embargo, muchas personas que comienzan a incorporar este hábito en su vida pueden cometer algunos errores que terminan por impedir un resultado óptimo del entrenamiento.

El portal de salud masculina Men’s Health enumeró 5 errores que comenten las personas que comienzan a ejercitarse.

1. Dormir poco

Comer, entrenar y dormir, son los tres pilares para conseguir un estilo de vida saludable. Es así cómo si fallas en uno, no lograrás el resultado deseado.

No sirve entrenar duro y comer bien si duermes mal o entrenas más horas de lo que necesitas. “Es durante las horas de sueño cuando tu cuerpo asimila las adaptaciones que el entrenamiento provoca en tu cuerpo”, explica el portal.

También es importante mantener un horario estable de sueño y respetarlo con rigurosidad.

2. Creer que si haces ejercicio puede comer “chatarras”

Uno de los errores más comunes es pensar que, por hacer ejercicios, puedes comer alimentos con altos contenidos calóricos y de grasas saturadas.

Si bien al entrenar logras quemar la grasa “extra”, el daño realizado por estos alimentos continuarán perjudicando tu salud, indica el portal.

3. Entrenamiento poco constante

Cuando entrenas, debes procurar que esta rutina progrese y no se detenga. Para ello necesitas perseverancia y el ánimo, tiempo y disposición suficiente para comprometerte con un objetivo.

No sirve de nada entrenar durante un mes, pero fracasar al siguiente.

4. Creer todo lo que te dicen

Cada persona es distinta, y necesita un entrenamiento en diferente. Es así como es difícil que exista una regla general de rutina, la cual todos deban cumplir.

“Tú puedes elegir qué información consideras cierta y para ello deberías considerar la experiencia y los estudios de las personas a las que escuchas”, señala el sitio.

De esta forma, si tienes una duda de nutrición, no le preguntes al entrenador, sino que a un nutricionista, si quieres cambiar tu rutina de ejercicios pregúntale a él/ella y no a un compañero: siempre busca la información en quien realmente te la proveerá de forma eficiente.

5. Colocar los números por encima de la salud

Bajar de peso o levantar más kilos no significa que tienes mejor estado físico. Es importante que el rendimiento refleje cómo te sientes y no te sobre-exijas si no te sientes bien.

El portal recomienda “centrarse en disfrutar el deporte sin llegar a extremos” y no buscar métodos “milagrosos” que te hagan bajar de peso rápidamente. Siempre recuerda que tu salud está primero.