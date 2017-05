El rol de la pareja de un eyaculador precoz

Quizás es una de las disfunciones sexuales masculinas que provoca mayor vergüenza y rechazo, ya que “deja al debe” y con una profunda sensación de frustración a quien la padece. Hoy en Chile existen algunos tratamientos para este mal donde la pareja es el pilar fundamental para que estos tengan un buen resultado.

Las estadísticas apuntan que alrededor de un 40% de la población mundial masculina presenta síntomas de eyaculación precoz. Y si hablamos de cifras nacionales, si bien no hay estudios concretos en nuestro país, se estima que esta disfunción sexual afecta a 1 de cada 3 chilenos.

Juan de Armas, gerente general, médico cirujano y sexólogo del Medical Sex Center, explica que en términos generales, el tiempo eyaculatorio “normal” de un hombre es de 5 minutos, cuando esto se da en menos de este tiempo, se habla de eyaculación precoz.

“La eyaculación precoz tiene una definición compuesta porque tiene dos partes. La primera, se trata de una disfunción que no le permite al hombre controlar el reflejo eyaculatorio, lo que genera una eyaculación rápida. La segunda parte de esta definición, es que la falta de control eyaculatorio, genera una situación incómoda, una molestia tanto para el hombre como para su pareja, ya que no hay una sensación de placer ni de disfrute”.

La eyaculación precoz se puede presentar a cualquier edad. Pero lo que sí se puede dividir en primaria y secundaria. “Hay eyaculación primaria cuando el paciente toda su vida ha tenido este problema, desde que inició su primera relación sexual hasta la fecha de consulta. La secundaria es la intermitente, es decir donde el paciente ha tenido algunos episodios de eyaculación precoz”, aclara el especialista.

¿Qué causa este problema? El experto comenta que “la eyaculación precoz es la disfunción sexual más incomprendida, pero se ha visto que hay causas fundamentales, una es la ansiedad y la segunda es la hipersensibilidad peneana. La ansiedad es en torno a la respuesta sexual, la sensación de que se está quedando mal ante la pareja, lo que genera un problema emocional importante”.

“Ahora también hay una causa física y esto es cuando hay hipersensibilidad extremas en el hombre que hace que eyacule rápidamente. Los tratamientos en la eyaculación precoz no han avanzado mucho, por lo que hoy a lo que se apunta, por un lado, es que el hombre ‘enmascare’ un poco el problema, colocando una barrera que haga que el pene pierda su sensibilidad, como lo puede ser el uso de condón o incuso la aplicación de crema anestésicas”, agrega.

Es acá donde algunos productos sexuales toman importancia, ya que sirven como apoyos en este tratamiento, como lo son las fundas peneanas que sirven para manejar la sensibilidad del pene.

“Por ejemplo, una funda de silicona o cremas que tienen anestésicos tópicos buscan dormir o adormecer el tiempo para que se retarde la eyaculación, pero nada de esto es una solución, son más bien, herramientas útiles de apoyo”, comenta De Armas.

En Planeta Sex Shop, por ejemplo, hay varios productos para ayudar a que el hombre retarde su eyaculación, tales como las fundas para pene de diversos modelos y diseños, desde con relieves para proporcionarle a la pareja mayor placer y hasta con acciones vibradoras, anillos vibradores (que se colocan en la base del pene cuando está erecto y se usa para la penetración), anillos peneanos y la última novedad en spray retardantes de la marca On que tiene la ventaja que está hecho en base a hierbas que provocan la vasodilatación del pene en sólo cuestión de minutos generando una erección mucho más firme y retardando la eyaculación. Todo, sin efectos secundarios.

Cirugía, mente y pareja

Existe una cirugía para pacientes con hipersensibilidad peneana que se llama neurotomía selectiva peneana. Sin embargo, el experto recalca que “corrige un pequeño porcentaje del problema. Entonces, muchas veces no vale la pena. Hoy hablar de cirugías es un 1% de lo que yo podría recomendar. Ahora, lo que hay que entender es que esta cirugía es muy distinta a la circuncisión porque hay personas que piensan que esto es bueno para la eyaculación precoz, hay cierta verdad en eso, pero no se trata de una cirugía específica para tratar este problema”.

De acuerdo a lo que indica el especialista, “la verdadera solución a la eyaculación precoz está en la mente, está en cambiar el chip, es emocional”. Y la pareja del paciente, en esto, tiene un rol definidor.

“La pareja es el pilar en el tratamiento de la eyaculación precoz, no hay ningún hombre que se mejore solo. Incluso, en mi consulta, cuando hago la evaluación y le pregunto el estado civil, y me dice soltero, entonces yo ahí le explicó por qué no va a mejorar. Por un lado, porque no tiene una pareja con la que se sienta obligado a responderle bien y que se pueda comprometer con él para ayudarlo, y dos, es posible que no tenga una frecuencia sexual muy alta, y esto es importante en el tratamiento”, especifica el experto.

Ahora es importante señalar que la pareja también participa en el tratamiento, ya que hay una terapia de ejercicios que se hace con la pareja para incorporar posteriormente en la relación sexual, hay ejercicios para tonificar la musculatura pélvica del hombre, también hay sesiones de masturbación controlada que el hombre puede hacer acompañado de su pareja.

Para finalizar, el experto entrega una importante recomendación para aquellos hombres o parejas que quieran consultar por este problema: “aconsejo que investigue bien el centro y el tipo de atención que se da, la eyaculación precoz tiene que tener una base médica con apoyo sicológico, si es que es necesario. Y lo otro importante, es que debe haber un apoyo kinésico, esto es clave. Acá tenemos un protocolo y esto es que tiene que evaluarse por kinesiología, para que se le explique cómo funciona la musculatura pélvica,”.