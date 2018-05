¿encontraste un error? avísanos

Adrien Rabiot no renueva con el PSG y podría llegar al Barcelona, según medios europeos



Publicado por Pablo Velozo

El FC Barcelona podría ‘remecer’ el mercado europeo al término de la temporada. Así lo destacan hoy varios medios europeos que informan que el club culé estaría cerca de quitarle una figura al París SG.

Y es que tanto en Francia como en España ya se habla del posible traspaso del volante Adrien Rabiot, importante valor de la escuadra parisina.

Según cuenta el tradicional periódico deportivo galo L’Equipe, el mediocampista buscaría cambiar de institución luego de la fea caída en los octavos de final de la presente ‘Champions’ frente al Real Madrid.

Esto último porque el jugador teme no ser llamado al Mundial por el seleccionador Didier Deschamps, ya que considera que no pudo exhibirse tanto como quería en este campeonato de primer nivel.

La citada publicación sentencia que Rabiot, de no ir a Rusia, no estaría con la intención de “permanecer en un equipo en el que no puede ganar la Champions ni le permite ir a la selección”.

“Rabiot tiene contrato con el conjunto parisino hasta 2019 pero no descarta salir antes”, dice por su parte el diario Mundo Deportivo catalán, que también detalla que “con el club azulgrana muy atento a su futuro, el jugador no ha renovado su contrato con el conjunto francés y hay malestar en el seno del club parisino”.

En tanto, Diario Sport, también de Catalunya, revela que “el FC Barcelona está muy atento a su futuro y se le considera un jugador a tener muy en cuenta para potenciar el centro del campo. El francés es uno de los jóvenes talentos con más proyección y estaría dispuesto a aceptar un nuevo reto profesional en su carrera deportiva.

