¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Morelia y Necaxa igualaron por Liga MX: ambos ’complicados’ para avanzar a playoffs



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Pablo Velozo

Un empate que no ayudó a ninguno. Eso registraron esta noche las escuadras de Morelia y Necaxa en el marco de la última jornada de la Liga MX.

Y es que los dos elencos que cuentan con chilenos en sus filas quedaron séptimo y octavo en la tabla de posiciones, pero con varias instituciones que los pueden superar este sábado o domingo.

El juego disputado en el estadio del Monarcas arrancó con los visitantes de mejor manera. De hecho, Carlos González, exHuachipato, abrió la cuenta a los 19′.

Sin embargo, la alegría duraría poco para los forasteros. Solo tres minutos más tarde el peruano Raúl Ruidiaz -con pasado en Universidad de Chile- emparejó a través de un penal.

En el segundo lapso se vivió un auténtico partidazo. Tras opciones de uno y otro lado, González volvió a hacerse presente en la cuenta a los 82′.

Parecía que Necaxa se llevaría los tres puntos y aseguraría la clasificación. Pero no. A los 84′ Rodríguez decretó el 2 a 2 definitivo que dejó a ambos al borde del abismo.

Hay que destacar que fueron titulares los nacionales Diego Valdés, Igor Lichnovsky, Víctor Dávila y Felipe Gallegos.

Resto de la fecha

Tijuana vs Toluca

Lobos BUAP vs Puebla

Tigres vs Monterrey

Pachuca vs Atlas

América vs Santos

Guadalajara vs León

Pumas vs Querétaro

Veracruz vs Cruz Azul

Tendencias Ahora