Lucas y penal ante Juventus: "Ha sido de polémica, aunque yo creo que es penal claro"



Publicado por Pablo Velozo

Asegura que recibió falta. Lucas Vázquez, probablemente el futbolista más mencionado en las últimas 24 horas, salió el paso del controversial penal que protagonizó en el juego del Real Madrid frente a Juventus por Champions League.

Recordemos que el cuadro español eliminó al italiano en cuartos de final, luego que Cristiano Ronaldo anotara desde ‘los doce pasos’ en el minuto 97. Antes, el árbitro Michel Oliver sancionó infracción en el área de Benatia a Vázquez, en una decisión que ha provocado reacciones en diferentes países.

Si bien en Juventus se sienten ‘robados’ por la acción, Lucas enfrentó a la prensa tras el partido y, aunque reconoció que lo ocurrido “es una jugada polémica”, recalcó que sí hubo penal.

“Hay una jugada polémica, aunque yo creo que es bastante claro el penal que me hace, creo que Benatia”, explicó el jugador al programa hispano ‘El Chiringuito’.

“Cuando voy a controlar para rematar llega por detrás y me empuja, claramente”, añadió.

En tanto, en conversación en zona mixta, Vázquez complementó su tesis: “Cris me pone el balón en el área pequeña y cuando voy a controlar para rematar el central llega por detrás y me arrolla... yo creo que no hay discusión del penal”.

Por otro lado, al ser consultado por la reacción de los italianos, Lucas sostuvo que “lo de ellos es una situación normal. Último minuto, después del partido que hicieron, es normal que protesten hasta el final”.

“Tuvimos una lección de fútbol. Al final el que se relaja, el que no está concentrado todos los minutos del partido en Champions, la Champions no perdona”, concluyó.

