Audax intentará sorprender al Botafogo por la Sudamericana para retornar a los abrazos



Publicado por Pablo Velozo

El flamante monarca del campeonato carioca y el colista del fútbol chileno chocan en Santiago este jueves: Botafogo y Audax Italiano protagonizarán un duelo de contrastes por la ida de la primera fase de la Copa Sudamericana 2018.

Botafogo cruzará a Chile a días de gritar campeón en el Maracaná ante Vasco da Gama por el torneo carioca.

Las expectativas son altas y tienen a la Sudamericana en foco. El ‘Fogão’ sabe que su rival está lejos de la élite del fútbol regional, pero advierte que ninguna llave está ganada de antemano.

A Audax “lo vamos a tratar con mucho respeto”, señaló Marcinho en rueda de prensa al firmar una extensión de su contrato con el equipo de la ‘estrella solitaria’.

El título carioca “nos tiene que dar fuerzas. Vamos a llegar con humildad para volver con una victoria”, que allane el partido de vuelta a disputarse el 9 de mayo en Rio de Janeiro, agregó.

La fiesta de Botafogo tiene algunas sombras y los culpables son el volante Luiz Fernando y el lateral izquierdo Moisés, ambos con lesiones que los dejan fuera del duelo ante los ‘itálicos’.

Gilson y Pimpão serían los elegidos por el entrenador Alberto Valentim para suplir las bajas y completar la oncena que debutará en la presente edición de la Sudamericana.

El fantasma del ‘Loco’

En Audax las cuentas no cierran. El campeonato chileno los tiene como último de la tabla con apenas 5 puntos en ocho partidos y 16 goles en contra.

Los dirigidos por Hugo Vilches cuentan en sus filas con el veterano delantero uruguayo Sebastián ‘Loco’ Abreu, que con 41 años transformó su llegada al Audax en su fichaje número 26 de su carrera, convirtiéndose en el jugador con mayor número de clubes en sus espaldas.

Bajas actuaciones han relegado al charrúa de la titularidad, pero los brasileños lo tienen en el radar, no sólo por ser rival, sino porque entre su ‘nómada’ carrera futbolística jugó en el plantel carioca siendo muy querido por la hinchada del ‘Fogao’.

“Jugué el año pasado contra él y es muy peligroso. Si entra en el juego, debemos tener mucho cuidado”, advirtió Marcinho.

El mal momento de Audax dentro del campo se extendió a lo administrativo y por no cumplir con los requisitos de Conmebol no podrá jugar en su estadio de La Florida. Conmebol consideró que el Bicentenario -que tiene pasto sintético- no estaba en condiciones de recibir un duelo copero, y se fijó como escenario el estadio San Carlos de Apoquindo, en el oriente de Santiago.

El duelo se disputará a partir de las 19:15 horas y será arbitrado por el colombiano Andrés Rojas, asistido por sus compatriotas Wilmar Navarro y Dionisio Ruiz.

Probables alineaciones

Audax Italiano: Nicolás Peric – Osvaldo Bosso, Fabián Torres, Ricardo Escobar, Nicolás Fernández – Iván Vásquez, Joe Abrigo, Sebastián Díaz, Bryan Carrasco – Renato Tarifeño e Ignacio Jeraldino. DT: Hugo Vilches.

Botafogo: Roberto Fernández – Marcinho, Joel Carli, Igor Rabello, Gilson – Fernandes, Marcelo, Renatinho, Leo Valencia, Pimpão y Brenner. DT: Alberto Valentim.

