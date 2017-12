¿encontraste un error? avísanos

Esposa de Lucho González denunció grave episodio de violencia: "Intentó matarme"



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

“Mi marido, Lucho González, intentó matarme”. Estas fueron las declaraciones emitidas por Andreia da Silva, esposa del mundialista y figura del fútbol argentino, Luis González, que dejaron en evidencia el hecho de violencia que habría vivido la brasileña a manos de su cónyuge y que habría ocurrido el pasado 8 de diciembre en Curitiba, Brasil.

Y es que según lo constatado por el medio brasileño Globo Esporte, la mujer reveló la horrible situación que la habría tenido al borde de la muerte.

“Discutimos e intentó matarme. A partir de ahí vació la casa, sacó todas las joyas y cosas de valor, sacó el dinero de las cuentas, bloqueó todas mis tarjetas, robó mi dinero. Intentó asfixiarme y me cortó las muñecas, me colgó en la baranda y llamó a mis hijos para que me vieran caer del balcón“, indicó da Silva.

Agregando que “las empleadas lo hicieron entrar en razón, porque debajo en el patio estaban mis hijos jugando con los cachorros y empezó a gritar: ‘Te voy a matar, te voy a matar"”.

Tras la emisión del crudo testimonio, el medio trasandino TyC Sports indicó que “la oficina de prensa de la Policía Civil confirmó el caso y dijo que se abrió una investigación policial para el proceso de investigación”.

Lo cual por cierto se suma a la prohibición de acercamiento a la víctima, medida cautelar que se le habría impuesto a González con el fin de evitar un posible contacto con da Silva, la suspensión de las visitas a los hijos menores por un plazo inicial de 90 días y el pago de alimentos fijados en 937 reales.

