Manchester United destacó alegría de Alexis en práctica: ’Mou’ le entregó especial misión

Luego de su gran estreno vistiendo la camiseta del Manchester United, Alexis Sánchez sigue poniéndose a punto para su debut por la Premier League de este miércoles, cuando visiten al Tottenham en el mítico estadio Wembley.

A pesar de sus pocos días en Manchester, el chileno se ha acoplado a la perfección y se alzó como la figura del encuentro por la FA Cup frente al Yeovil Town.

Este lunes, en medio de una copiosa lluvia, Sánchez cumplió una nueva jornada de entrenamiento del equipo comandado por José Mourinho.

El chileno se mostró con las ganas que le caracterizan en los entrenamientos y todo parece indicar que será de la partida para el encuentro de este miércoles, donde la exigencia será mayor.

El cuadro dirigido por Mauricio Pochettino es uno de los mas regulares de los últimos años en la Premier League y es de vital importancia quedarse con los 3 puntos antes que el City se escape a una distancia mayor.

El impacto que ha causado Alexis Sánchez a su llegada también quedó demostrado con la nueva disposición de José Mourinho en el camarín. Según informó The Sun,el chileno estará sentado entre Marcus Rashford y Jesse Lindgard. La idea del portugés es que el chileno se convierta en un mentor y modelo a seguir para los jóvenes delanteros, que son el futuro del cuadro inglés.

A sneak peek into what life is like at #MUFC for @Alexis_Sanchez… pic.twitter.com/iwG0ihLBid

— Manchester United (@ManUtd) 28 de enero de 2018