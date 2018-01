¿encontraste un error? avísanos

Wenger y la suplencia de Alexis ante Chelsea: "No tengo que justificar mis decisiones"



Publicado por Pablo Velozo

Salió al paso de las críticas. El entrenador del Arsenal, Arsene Wenger, respondió con incomodidad las dudas de la prensa británica por la suplencia de Alexis Sánchez este miércoles ante el Chelsea, en el marco del duelo de ida de las semifinales de la Copa de Liga.

Y es que los rotativos ingleses no dudaron en cuestionar la decisión, hasta dejando entrever que la presencia del tocopillano en el banco se debía exclusivamente por las negociaciones que estaría llevando a cabo con el Manchester City.

“La elección del equipo no tuvo nada que ver con el mercado de transferencias”, recalcó Wenger de entrada frente a los medios, pero ante la insistencia de los periodistas contestó tajante que “‘¿Por qué lo inicié en el banco? ¿Por qué no? No tengo que justificar cada decisión que tomo. He jugado más de 1000 juegos y dirigido más de 1000 equipos”.

Eso sí, pese a sus ‘descargos’, el estratega francés no escondió que le gustaría mantener al chileno en el plantel: “Quiero que se quede este mes. Quiero que se quede por más tiempo, porque es un jugador muy importante para nosotros”, afirmó.

“Cuando ingresó esta noche, se pudo ver que creó peligro de inmediato… Sánchez juega todos los juegos que a veces tenga un respiro en medio de la temporada ayuda un poco”, agregó.

Finalmente, sobre las dudas que pueden tener algunos fanáticos ‘gunners’ de una posible merma de rendimiento de Alexis en caso de no ser vendido en enero, Wenger puntualizó que “la gente no conoce bien a Sánchez, este es un tipo que está completamente concentrado en jugar al fútbol”.

“Ve cómo se calentó y cómo llegó: como un jugador que quiere jugar al fútbol y que puede marcar la diferencia entre lo que está sucediendo afuera y lo que está sucediendo en el campo de fútbol… Él siempre da el cien por ciento“, concluyó.

