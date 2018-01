¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

"Olvídenme": diario inglés asegura en portada que Alexis quiere irse "ahora" del Arsenal



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Pablo Velozo

Ya no aguantaría más. El futbolista chileno Alexis Sánchez intentaría sí o sí dejar el Arsenal en enero, asegura la prensa inglesa esta jornada.

Sin ir más lejos, el periódico The Sun tiene al tocopillano en su portada de la sección de deportes con un titular bastante certero: “¡Olvídenme!”.

“Quiere irse al Manchester City ahora”, añade el diario británico, haciendo hincapié en que el ‘Niño Maravilla’ quiere partir “incluso si le cuesta una fortuna”.

¿Por qué podría verse perjudicado económicamente Alexis? Lo que explica el rotativo, es que si el formado en Cobreloa emigra en junio lo hará como agente libre. Es decir, el dinero por conceptos de una venta iría directo a sus bolsillos.

El tema es que Sánchez no aguantaría más. El mal rendimiento del Arsenal, que se acrecentó con la eliminación en la FA Cup -donde no estuvo citado-, provocan que el chileno esté molesto. Alexis quiere pelear títulos, como lo hizo en Barcelona, pero en el cuadro ‘gunner’ no lo está haciendo.

A la derrota en el citado campeonato hay que agregar que el elenco londinense está en el sexto puesto de la Premier League, a 23 unidades del líder Manchester City. Una diferencia desastrosa para los dirigidos por Arsene Wenger. Alexis se quiere ir. ¿Será esta vez la vencida? Pep lo espera, más tras la lesión de Gabriel Jesús.

Tendencias Ahora