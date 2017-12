Ídolo total: Alexis Sánchez disfrutó junto a niños hinchas del Arsenal por la Navidad

¿encontraste un error? avísanos

Alexis Sánchez ha demostrado en más de una oportunidad que le encanta compartir con los niños. Es por esto que, y en el marco de las fiestas de fin de año, el tocopillano puso un freno a su agitada agenda y se dio un tiempo para compartir con los pequeños fanáticos del Arsenal.

El “Niño Maravilla” participó de los “Junior Gunners”, una actividad que reunió a cerca de 150 aficionados del equipo inglés, quienes tuvieron la oportunidad de conocer y disfrutar junto a sus ídolos.

En dicha ocasión el atacante chileno se vio cómodo y feliz de pasar un tiempo con los pequeños hinchas, con quienes no solo se sacó fotografías, sino que también hasta disputó un partido.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que a Alexis se le ve en esta faceta, ya que cada año él realiza una entrega masiva de regalos en su natal Tocopilla.

Revisa a continuación las imágenes que dejó esta actividad:

Yesterday the JG Christmas Party took place and what a day it was for our lucky 150 JGs! #JGChristmas

Check out the gallery here: 👉 https://t.co/TvLePFOL6m pic.twitter.com/MlLd2R68BR

— Junior Gunners (@JuniorGunners) December 24, 2017