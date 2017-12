¿encontraste un error? avísanos

"Cada vez lo soportan menos": la polémica que envuelve a Alexis Sánchez en Arsenal



Publicado por Jeser Lara

En Inglaterra revelaron que los referentes del Arsenal no estarían nada conformes con el bajo nivel del tocopillano.

De hecho, el diario sensacionalista The Sun, señaló que los ‘gunners’ ya no soportan la frustración del seleccionado nacional y la relación parece insostenible.

“Sánchez ha realizado una serie de actuaciones pobres en los últimos meses y ha demostrado sus frustraciones en el campo. El ex as del Barcelona ha lanzado una serie de improperios después de que sus compañeros de equipo no le pasaron o perdieron oportunidades. Y algunos de los jugadores veteranos del Arsenal han estado involucrados en hogueras con Sánchez a medida que crecen las frustraciones sobre su futuro, donde cada vez lo soportan menos”, lanzaron.

Además, agregaron que Alexis no estaría conforme en el equipo debido a su fallido traspaso al Manchester City en julio.

“Están molestos por su actitud en todo el club. Ha sucedido en el campo de entrenamiento y en el vestuario. Claramente quiere salir de la institución y los demás sienten que está haciendo más mal que bien”, cerraron.

