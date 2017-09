Totalmente sorprendido: la reacción de Alexis tras el gol del Colonia en Londres

¿encontraste un error? avísanos

No escondió su frustración. El delantero chileno Alexis Sánchez pareciera estar pasando su peor momento desde su arribo al Arsenal inglés.

Esta vez el ‘Niño Maravilla’ no ocultó su desazón en el enfrentamiento contra el Colonia por Europa League. Tras el 1 a 0 de los germanos a los 9 minutos de partido, luego de un grueso error de David Ospina, la cara de angustia del ‘Niño Maravilla’ fue evidente, como lo difundió el medio Telegraph.

“La cara de Alexis Sánchez lo dice todo”, escribió el citado medio en sus Redes Sociales, adjuntando la imagen del rostro del chileno.

Hay que consignar que Sánchez en el segundo tiempo logró levantarse e incluso lideró la ofensiva de su equipo en la victoria final de 3 a 1. El exCobreloa marcó un golazo.

