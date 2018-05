La ma√Īana de este mi√©rcoles el matinal Bienvenidos mostr√≥ una entrevista realizada por Tonka Tomicic a Javiera Su√°rez, donde habl√≥ sobre lo fuerte que han sido estas semanas luego de haber recibido la noticia de que su c√°ncer estaba avanzando.

Fue en marzo que a Javiera le hallaron una masa alargada del porte de la mitad de un pl√°tano, en el costado derecho de sus pulmones y tumores peque√Īos en el h√≠gado. Adem√°s, el melanoma hab√≠a llenado la cavidad entre la pleura de los pulmones y la que recubre el t√≥rax de l√≠quido.

Por lo anterior, a fines de marzo fue operada de pleurodesis, sumando a su tratamiento ciclos de inmunoterapia y radioterapia. Claramente esta situación fue un gran golpe para Javiera, quien en diciembre de 2017 había conseguido importantes avances.

Durante la conversaci√≥n con Tonka, √©sta le record√≥ el momento en que le detectaron el melanoma en mayo de 2016, y que coincidi√≥ con la espera de su primer hijo, Pedro Milagros, consult√°ndole c√≥mo fue ese momento. “Yo me aferr√© a m√≠ misma, a mi cabeza, a hacerme cargo de la situaci√≥n. Apoyarte en Dios sirve un mont√≥n, pero si la cabeza dice que te vas a morir, te mueres en el camino“, se√Īal√≥.

Fue en ese momento que la animadora le consulta si acaso alguna vez pens√≥ en eso, a lo que Javiera relat√≥ sinceramente, antes de largarse a llorar, que antes no pero ahora s√≠. “En ese momento no, pero ahora √ļltimo s√≠ lo he pensado, porque ahora volvi√≥ el melanoma“, se√Īal√≥.

“Despu√©s de haber melanoma en todos lados, se empez√≥ a ir y solo me quedaba en el pulm√≥n, una pelota gigante pero estaba el 90% muerto, y lo sacaron y yo dije ‘en el segundo examen va a salir nada’“, agreg√≥ la periodista, respecto al anhelo que sent√≠a en ese momento, sin embargo, todo cambi√≥ semanas antes.

Su√°rez record√≥ que sent√≠a un “cototito” a un lado de su costilla, lo que ella pensaba que podr√≠a ser una costilla inflamada, por lo que fue al m√©dico y all√≠ le dijeron que no se preocupara porque lo m√°s seguro es que fuera una inflamaci√≥n producto de su operaci√≥n anterior, pero finalmente no fue as√≠, y al realizarse el segundo examen se descubri√≥ que el melanoma hab√≠a regresado.

Respecto a su anterior confesi√≥n, asegur√≥ que si bien nunca ha pensado “tan en serio que me voy a morir”, s√≠ tiene momentos de flaqueza. “Yo no me voy a morir de melanoma, Dios no s√© qu√© va a hacer pero yo no me voy a morir de melanoma. Pero s√≠ a veces digo, como me encuentro tan d√©bil, como una persona de 80, ‘qu√© lata estar as√≠ todo el rato’. No puedo de repente ni siquiera salir de la casa porque no me da“, asegur√≥.

Por √ļltimo, insisti√≥ en que luchar√° todo lo necesario para ganar esta guerra y alent√≥ a otras personas que est√°n pasando por algo similar a que crean en el poder de la mente, pues todo est√° en la cabeza y en las ganas que uno tiene de vivir y salir adelante.