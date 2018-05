"Quiero ver crecer a Pedrito": Javiera Suárez habla de su cáncer tras lanzar nuevo libro

Liveat es el nombre del nuevo libro de la periodista Javiera Suárez, en el que entrega una serie de consejos para la vida sana, luego de estar -todavía- luchando contra un severo cáncer de piel que se ramificó a otras partes de su organismo.

Esta ma√Īana lo lanz√≥ a la venta y, con ello, los medios televisivos se le acercaron para conocer el estrado de su enfermedad. Uno de ellos fue el matinal Muy buenos d√≠as (TVN), de la mano de su animador Cristi√°n S√°nchez. En la conversaci√≥n, fue clara con sus objetivos de vida.

En entrevista con el conductor, Su√°rez se mostr√≥ feliz por su nuevo logr√≥ y coment√≥ que “espero que la gente lo lea, que disfrute las recetas y que la parte de mi experiencia y en qu√© me he enfocado yo para vivir con cualquier c√°ncer que a uno lo aqueje, le sirva”.

La periodista estuvo acompa√Īada de toda su familia en el momento, por lo que no se contuvo en mostrar la emoci√≥n. “Hoy no me he sentido muy bien, ahora estoy mejor, pero la vida hay que sonre√≠rla (…) no importa el problema que te est√© pasando“, dijo.

Su√°rez reconoci√≥ que el c√°ncer le ha hecho aprender muchas cosas. “Pero lo odio, porque siento que ya aprend√≠, ya soy una mejor persona (…) le agarr√© el gusto a lo que es ayudar a la gente, ya mejor√© algunas relaciones. Ya estoy. Entonces, √°ndate hue√≥n (sic)”, manifest√≥.

Su hijo Pedro, estuvo en su vientre cuando pasaba por los momentos m√°s duros de su enfermedad. A√ļn as√≠ logr√≥ nacer sin mayor problema, y la comunicadora tuvo palabras para su primog√©nito. “Quiero ver crecer a Pedrito. Lo quiero acompa√Īar el d√≠a de ma√Īana que se case. Y lo m√°s importante, es que quiero estar con Cristi√°n -su esposo- hasta envejecer”, sentenci√≥.

Javiera Suárez, además, reconoció que tiene entre sus planes tener a un segundo hijo con Cristián. Y aunque todavía no analiza del todo las posibilidades, ya sabe su nombre: Manuel.

Fue diagnosticada con cáncer de piel grado 4 en marzo de 2016, aunque con el tiempo la enfermedad avanzó, llegando hasta su hígado, sus huesos, su pulmón derecho y su mama derecha.