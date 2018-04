Lou, Kai y Zoe: los adorables hijos de Katyna Huberman que cada vez se parecen más a ella

Katyna Huberman es una de las actrices más destacadas del espectáculo chileno, la que con su simpatía y talento ha logrado conquistar a los televidentes.

Pero su carrera no sólo se ha enfocado en teleseries, sino que también en el teatro, además de ser locutora radial y voz de varias publicidades.

Pero una de las grandes pasiones de la artista son sus tres hijos, quienes seg√ļn lo que ha relatado llegaron a cambiar completamente su visi√≥n de la maternidad y su mundo.

La maternidad, lleg√≥ por primera vez a Katyna a los 37 a√Īos, y ha asegurado que es la mejor experiencia que ha experimentado en su vida.

Sus hijos Lou (10), Kai (7) y Zoe (4) son el motor y orgullo de Katyna, quien a menudo comparte a trav√©s de sus redes sociales algunos momentos con los peque√Īos, pues trata de ser una madre muy presente y disfrutar al m√°ximo el tiempo que pasan juntos.

En la plataforma, los ni√Īos se roban las miradas de los seguidores de su famosa madre dado lo adorables que son, y en el caso de Zoe por el gran parecido que tiene con la actriz.

Sobre este rol, el m√°s importante en su vida, coment√≥ hace un tiempo al portal Mam√° y beb√©, que: “Nunca me imagin√© lo maravilloso que es ser mam√°. No estaba ni cerca en mis pensamientos. Nunca hab√≠a experimentado lo que se sent√≠a el no pensar en m√≠ siempre, y tampoco nunca supe ni me imagin√© c√≥mo iba a ser como mam√°. Ahora me veo ultra responsable con ellos, siempre pendiente, cari√Īosa, paciente, organizada y -a ratos- orgullosa de lo que voy logrando. Muchas veces me equivoco, pero para eso est√° mi hombre y mis hijos que me devuelven al camino correcto”.

Aunque también reconoce que tras la llegada de sus hijos se han despertado en ella algunos temores, típicos de padres.

“Ahora todo me da miedo. Antes de ser mam√° no le tem√≠a a nada. Nada era tan importante. Ahora me asustan muchas cosas. Quiero protegerlos, por lo que estoy siempre encima. Me cuesta harto soltarlos”, manifest√≥.

Cabe mencionar que los peque√Īos son fruto de su matrimonio con el productor musical Jimmy Frazier, con quien contrajo el sagrado v√≠nculo en 2011.

A continuación te dejamos el significado de los particulares nombres con que Katyna bautizó a sus hijos, de acuerdo al portal Mamá y bebé.

Lou:

Es el mayor de sus reto√Īos, naci√≥ en 2008 y su nombre significa guerrero afamado. Una de las caracter√≠sticas de quienes tienen este nombre es que les gusta tener la atenci√≥n, y disfrutan de los honores y lujos.

Kai:

Es el hijo del medio de Katyna y su particular nombre tiene un origen Hawaiano y significa “Mar” u “Oc√©ano”. De acuerdo al significado, las personas que llevan este nombre tienen una personalidad tal y como nos indica el significado: profunda y muy sensata.

Zoe:

Es la menor de la familia Frazier-Huberman, y su nombre quiere decir “vida” y define a una persona feliz, entusiasta y activa.

A continuaci√≥n te dejamos m√°s im√°genes de los ni√Īos.

