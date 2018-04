Karen Bejarano llora en Muy Buenos Días al hablar del caso "La Manada" de España

El caso ‚ÄúLa Manada‚ÄĚ, en que 5 hombres agredieron sexualmente de una joven de 18 a√Īos en Espa√Īa, y cuyas penas s√≥lo consideraron abuso y no violaci√≥n fue uno de los temas que se abordaron esta ma√Īana en el panel del matinal Muy buenos d√≠as.

Esta sentencia desat√≥ marchas y protestas el pa√≠s europeo, y tambi√©n duros comentarios en el matinal donde Chicky Aguayo, Andrea Ar√≠stegui y Millaray Viera tuvieron severas palabras para la justicia espa√Īola.

Sin embargo, Karen Bejarano se mostró realmente conmovida con la situación y tras la lectura del testimonio de la joven víctima, no pudo contener las lágrimas ya que le recordó la impotencia y rabia que sintió tras la filtración de sus fotos íntimas.

‚ÄúEl testimonio de esta ni√Īa me cal√≥ demasiado profundo. Yo no puedo entender c√≥mo un pa√≠s completo se vuelca a favor de una persona y las leyes de un pa√≠s no son capaces de ampararla sabiendo y viendo, teniendo esos Whatsapp con esa violencia. Y sentir el fr√≠o y sentir el miedo y sentir el p√°nico que debe haber sentido ella es conmovedor‚ÄĚ, afirm√≥.

‚ÄúEsto me hace recordar un episodio muy atroz de mi vida, donde tambi√©n me sent√≠ violada y me apuntaron con el dedo. No puedo imaginar lo que siente esa ni√Īa con todo lo que pas√≥. La justicia no se hace cargo de protegerla, y ella adem√°s se siente culpable. Yo tambi√©n me sent√≠ culpable en alg√ļn minuto, porque la gente es mala y no te cree”, indic√≥.

“Es injusto porque en nuestro pa√≠s tampoco se avanza en legislar a favor de las v√≠ctimas. Mi caso por ejemplo no est√° penado, no hay condena para la persona que me hizo el da√Īo que me hizo ¬ŅC√≥mo en el caso de esta ni√Īa, teniendo todas las pruebas, la dejan a la deriva?‚ÄĚ, lament√≥ la panelista.

Chicky Aguayo agreg√≥ que ‚Äúme provoca violencia que ella tenga que adem√°s demostrar lo que vivi√≥. La sociedad ha ido cambiando pero las leyes no acompa√Īan‚ÄĚ coment√≥.

Mientras que Andrea Ar√≠stegui se consider√≥ indignada con el patr√≥n que se repite constantemente en casos de agresi√≥n femenina: ‚ÄúLa desconfianza siempre es contra la mujer y las v√≠ctimas terminan siendo cuestionadas y desprestigiadas‚ÄĚ, dijo.

Millaray Viera, en tanto, coment√≥ que ‚Äúcomo mujeres nos ense√Īan desde muy chicas a tener miedo‚ÄĚ.