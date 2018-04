Brutal sinceridad: Polo Ramírez asegura que TVN debe buscar ‘mejores’ animadores para Viña

Hace algunas semanas se dio a conocer que la alianza generada entre TVN y Canal 13 se adjudic√≥ la realizaci√≥n del Festival de Vi√Īa del Mar.

Tras esto comenzaron r√°pidamente las especulaciones y preferencias para elegir a los nuevos animadores del reconocido certamen musical.

Es precisamente en este escenario que el periodista Polo Ram√≠rez revel√≥ en el programa de trasnoche de Canal 13, Seguimos de largo, qui√©nes son sus candidatos para encabezar el certamen vi√Īamarino.

“Mart√≠n y la Tonka, yo creo que har√≠an una tremenda pareja, se ver√≠an incre√≠ble, lo har√≠an incre√≠ble. Los considero una pareja perfecta”, coment√≥.

De este modo dejó completamente de lado a TVN, el aliado del ex canal del angelito, por lo que propuso una particular manera para dividir la animación.

“Yo propongo que los dos primeros a√Īos los haga Canal 13 y los dos siguientes lo haga TVN. Mientras tanto pueden encontrar alguno (animadores)”, asegur√≥, a lo que Sergio Lagos le consult√≥ si la se√Īal estatal, para √©l, no tiene animadores a la altura, respondiendo que: “En TVN yo creo que no hay de la envergadura”.

Tras esto, Andrea Hoffman propuso a Karen Doggenweiler, asegurando que le parece una gran animadora, lo que no fue compartido por Ramírez.

“A m√≠ personalmente no me gusta (…) me gusta Cristi√°n (S√°nchez), pero no lo veo en el festival”, coment√≥. Luego de estas declaraciones profundiz√≥ en Bienvenidos, donde coment√≥ que lo que mencion√≥ es s√≥lo una cosa de gustos, que no tiene nada personal contra Karen, pero no comparte su estilo en la animaci√≥n.