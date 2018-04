La medida monetaria que perjudicará a los nuevos animadores del Festival de Viña del Mar

Desde TVN, Canal 13 y Fox, ya trabajan en la realizaci√≥n del pr√≥ximo Festival de Vi√Īa del Mar, evento del que estar√°n a cargo por lo menos hasta 2022 seg√ļn su √ļltima licitaci√≥n.

As√≠ lo constata la √ļltima edici√≥n de revista Qu√© Pasa, que revel√≥ un decidor dato sobre c√≥mo cambiara el panorama en la Quinta Vergara con respecto a los animadores.

De acuerdo a la publicaci√≥n, los conductores del certamen “no podr√≠an pedir remuneraci√≥n adicional” por animar el Festival de Vi√Īa del Mar, lo que reducir√≠a sus honorarios a los percibidos mensualmente en sus canales.

Seg√ļn Qu√© Pasa, el modelo de negocios planteado no considera este gasto en el presupuesto, y as√≠ lo ratific√≥ un ejecutivo de uno de los canales involucrados, que explic√≥ que la idea de la maniobra es que “la animaci√≥n del festival no genere costos adicionales. A√ļn no se han definido los conductores, pero los canales no tienen ese √≠tem en el presupuesto‚ÄĚ.

De acuerdo a la revista, la alianza entre TVN, Canal 13 y Fox pagará por la concesión del festival una renta de 4.570 millones de pesos, además de un plan anual de promoción de la ciudad por 4.038.666 UF. Para abaratar costos, la idea es externalizar la producción de la puesta en escena: desde la negociación de artistas hasta la venta de entradas.