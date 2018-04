Patricia Maldonado responde a campaña para sacarla de Mega tras apoyar a diputado Urrutia

Hace varios d√≠as comenz√≥ a circular una campa√Īa en el sitio Change.org, donde se est√°n reuniendo firmas para sacar a Patricia Maldonado de Mega.

La iniciativa comenz√≥ luego que la panelista de Mucho Gusto publicara un mensaje en Facebook apoyando los dichos del diputado UDI Ignacio Urrutia, quien calific√≥ de ‚Äúterroristas‚ÄĚ a las v√≠ctimas de violaciones a los Derechos Humanos.

“Lo felicito diputado Urrutia… ud s√≠ que tiene los pantalones bien puesto y no como los otros de su bancada que s√≥lo se los ponen para taparse las *&%$%&$&. Vamos diputado Urrutia siga dando la pelea. Nunca se olvide que los valientes mueren de pie y los cobardes mueren de rodilla y llorando (sic)”, escribi√≥ la excantante.

El actor Pablo Schwarz fue quien inici√≥ la campa√Īa que actualmente tiene m√°s de 64 mil firmas de las 75 mil que busca conseguir.

Una de las figuras de la televisi√≥n que apoya la iniciativa es la actriz Malucha Pinto (Soltera Otra Vez 3), quien us√≥ sus redes sociales para compartir la campa√Īa. “¬ŅMe ech√°is una mano moviendo y firmando esta petici√≥n?”, escribi√≥ junto al link.

¬ŅMe ech√°is una mano moviendo y firmando esta petici√≥n?https://t.co/SibmBk1w8o RT POR@FAVOR — Malucha Pinto (@maluchayallego) 22 de abril de 2018

La respuesta

Patricia Maldonado sali√≥ al paso de la pol√©mica, y lejos de ponerle pa√Īos fr√≠os al asunto, se enfrent√≥ a Schwarz. “Yo soy una persona responsable. Lo que yo hago en mis redes sociales es mi problema, y me imagino que estoy en un pa√≠s libre y democr√°tico”, coment√≥ en Intrusos.

“Este se√Īor (Schwarz) a quien no conozco, me agredi√≥ y yo le contest√© lo que pensaba. Cuando alguien pide que seas sacado de tu trabajo es un dictador, y yo creo que estas personas est√°n predicando moral con los genitales en la mano”, agreg√≥.

“Yo creo que en el caso de este cabro, que es medio loquito, no lo llaman de ninguna parte, no trabaja en ninguna cuesti√≥n, no trabaja en teleseries… entonces a lo mejor (esta pol√©mica) le va a servir a √©l como trampol√≠n para alguna peguita”, sentenci√≥.

“Pero si necesitaba trabajo, era cuesti√≥n de que me lo hubiera pedido. Yo lo pongo en alg√ļn caf√© concert mio, pero no como actor, sino que para servir el caf√© o que me lleve algunas cositas”, finaliz√≥.