El emotivo relato de Martín Cárcamo sobre lo que vivió en Haití al adoptar a Mariano

Este lunes en el matinal Bienvenidos se celebr√≥ durante toda la jornada el cumplea√Īos de Mart√≠n C√°rcamo, quien el s√°bado pasado cumpli√≥ 43 a√Īos.

La primera parte de su festejo se centr√≥ en la entrega de regalos y saludos por parte de sus compa√Īeros de programa, siendo Tonka Tomicic la que m√°s destac√≥ puesto que le obsequi√≥ un √°rbol (pino azul) de gran tama√Īo.

Sin embargo, uno de los momentos m√°s emotivos se vivi√≥ cuando llevaron vendado al animador al estudio de V√©rtigo para luego someterlo a “la hora de la verdad”, tal y como √©l lo hace semana a semana con los finalistas del estelar.

All√≠ escuch√≥ “la pregunta del pueblo”, que fue hecha por su propio padre Guillermo C√°rcamo, y que tuvo que ver con su experiencia con la adopci√≥n. “¬ŅCu√°l fue tu motivaci√≥n para adoptar un ni√Īo cuando ya ten√≠as dos hijos y cu√°l fue el sentimiento una vez que terminaste todos los tr√°mites en Hait√≠ y llegaste al avi√≥n despu√©s de un largo proceso?

Primero, el animador coment√≥ que la motivaci√≥n para haber adoptado a su hijo Mariano (7) no tiene una explicaci√≥n racional, sino que √©l lo ve simplemente como “un actor de amor profundo”. “Esto fue algo org√°nico, hubo una conversaci√≥n profunda y sentimos que ten√≠amos la capacidad para amar a un tercer hijo“, se√Īal√≥, junto con agregar que “fue una experiencia muy larga, muy dura, por la situaci√≥n que se vive en Hait√≠, y porque aqu√≠ hay mucha inexperiencia y no hay informaci√≥n, pero con un final realmente extraordinario“.

Luego, cuando explic√≥ en detalle el proceso que vivi√≥, no pudo evitar emocionarse, indicando que fue muy dif√≠cil e involucr√≥ a muchas personas que lo ayudaron. Tambi√©n explic√≥ que lo que √©l vio en Hait√≠ lo dej√≥ mal, pues hay “un nivel de pobreza tremendo y muchos ni√Īos sufriendo”.

Tambi√©n cont√≥ que primero fue con un equipo de producci√≥n del programa, junto a Benito Baranda, y luego fue con sus padres (por separado). En estos viajes, √©l conoci√≥ a su hijo, pas√≥ tiempo con √©l, pero lo traum√°tico es que luego deb√≠a volver a Chile y dejarlo all√°. “Fue un proceso de casi tres a√Īos, tu partes la adopci√≥n antes que tu hijo nazca, despu√©s lo conoces, despu√©s vas y vienes, hasta que no terminas el proceso es muy dif√≠cil. Hasta que me acuerdo cuando pasamos la polic√≠a haitiana y nos subimos al avi√≥n, se hab√≠a terminado el proceso, llegamos a Chile y fue incre√≠ble“, indic√≥.

C√°rcamo relat√≥, adem√°s, que incluso a veces pens√≥ que pod√≠a morir, ya que hay mucha gente armada. “El comercio y toda actividad se vive en la calle, yo no conoc√≠a el idioma, no se puede comer en cualquier parte porque existen muchas enfermedades, yo me tuve que poner nueve vacunas para ir para all√°”, coment√≥, agregando que le toc√≥ ver muchas cosas que la gente en Chile ni siquiera se imagina.

“Las personas no tienen esperanza. No tienen un lugar donde salir a pasear, mucha gente que yo conoc√≠ viv√≠a con dos d√≥lares diarios y si lo hacen a las 9:30 de la ma√Īana se van a la casa porque no hay esperanza, es mejor irse a descansar que seguir trabajando en un lugar que no va a prosperar“, indic√≥.

Por √ļltimo, el animador agradeci√≥ la pregunta, se√Īalando que si bien eran aspectos un tanto √≠ntimos, ahora quiso compartir su historia porque “permite entender el momento pa√≠s que estamos viviendo (…) y siento que lo mejor de m√≠ ha aparecido en esto, mi mejor versi√≥n, y me ha hecho crecer mucho como ser humano”.

Cabe se√Īalar que Mart√≠n tiene dos hijos m√°s aparte de Mariano, Alfonsina y Luciano.