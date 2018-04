Repudio en redes sociales por nueva broma de Yerko Puchento a Daniela Vega

Ocurri√≥ en la √ļltima emisi√≥n de V√©rtigo, el estelar de los jueves de Canal 13, y no pas√≥ desapercibido en la audiencia: Yerko Puchento nuevamente se refiri√≥ a Daniela Vega en su rutina humor√≠stica. Y lo hizo otra vez apelando a su identidad de genero.

Caracterizado como los personajes de la serie La Casa de Papel, el personaje de Daniel Alcaíno habló de cómo los delincuentes marcaban las casas que robaban, y ejemplificó con personajes del espectáculo local.

Cristi√°n S√°nchez y Fabricio Vasconcellos fueron algunas de sus “v√≠ctimas”: En una pizarra, el comediante dibuj√≥ marcas para identificar la casa de cada uno por el tama√Īo de su √≥rgano sexual, a modo de broma.

Luego, en la misma pizarra, esboz√≥ el bosquejo notorio de un cuerpo femenino con un aparato reproductor masculino, el que llam√≥ ‚Äúuna casa fant√°stica‚ÄĚ, en referencia a la pel√≠cula Una mujer fant√°stica protagonizada por Daniela Vega.

En redes sociales, la “broma” gener√≥ disgusto y comentarios de desaprobaci√≥n, tal como ocurri√≥ en el primer encuentro entre el personaje de Daniel Alca√≠no y la actriz, cuando el comediante tambi√©n hizo referencia a su identidad de g√©nero. Aqu√≠ algunas de las reacciones que gener√≥ el gesto en redes sociales:

Sorry Yerko, pero no me gusta que webeen a la Daniela Vega, ella no molesta a nadie, de hecho a ella la molestan y responde si le dan ganas de responder #Vertigo2018 pic.twitter.com/cYcUcNUwbW

— Queen Rose ūüĎĎ (@QueenRose1992) April 20, 2018