Rostros de CHV revelaron problema que enfrentaron en su paso por el festival de Viña

Este martes, se estren√≥ la segunda temporada del programa Pasapalabra y su primera emisi√≥n dentro de la semana. Este episodio cont√≥ con la participaci√≥n de Marl√©n Olivari, Jordi Castell, Eva G√≥mez y Cristi√°n de la Fuente, quienes no s√≥lo apoyaron a los capitanes participantes, sino que tambi√©n aprovecharon la instancia para conversar de sus vidas… y del Festival de Vi√Īa del Mar.

Quien abri√≥ este espacio de di√°logo fue el animador, Juli√°n Elfenbein, quien revel√≥ que durante los ocho a√Īos que Chilevisi√≥n (CHV) trasmiti√≥ el Festival nunca le reglaron entradas. De la misma forma, “postul√≥” a Cristi√°n de la Fuente como un candidato para animar el certamen. “(Si quedas como animador) podr√≠as repartir ‘entraditas’ porque antes no ten√≠amos, as√≠ que imag√≠nate ahora”, dijo el conductor.

Ante el tema planteado por Elfenbein, los invitados presentes (rostros o exrostros de CHV) revelaron que vivieron la misma incomodidad. Castell y Olivari, quienes participaron como jurado en Vi√Īa, contaron que “nunca” les dieron una entrada para sus amigos y familiares. “Me llamaban mis amistades para pedirme entradas. Ojal√° yo hubiese tenido”, dijo la show woman.

Marl√©n tambi√©n record√≥ que en 2013 su sobrino Marcelo Marocchino se present√≥ en la Competencia Internacional representando a Italia y, tanto ella como su familia italiana, debieron comprar todas los boletos. “Eran como 10”, agreg√≥.

A este reclamo se sum√≥ Eva G√≥mez, quien anim√≥ el evento junto a Rafael Araneda entre 2011 y 2013. “Cuando animaba me daban entradas para Galer√≠a, pero eran 3 √≥ 4 y mis hijos ya eran tres. Y no pod√≠an venir solos”, dijo y asegur√≥ que cuando dej√≥ de animar “nunca” le regalaron alguna. “La gente me ped√≠a y yo ya estaba cesante”, explic√≥.

Por su parte, Cristi√°n de la Fuente a√Īadi√≥ que “nunca lo han invitado a Vi√Īa, ni siquiera cuando hac√≠a La Movida“; sin embargo, expres√≥ que le gustar√≠a ser el pr√≥ximo animador. “Ser√≠a lindo animar con la √Āngelica (Castro, su esposa). Un programa familiar”, expres√≥.

En esta l√≠nea, G√≥mez agreg√≥ que es imposible que Antonio Vodanovic vuelva a presentar el evento en la Quinta Vergara, porque es “un periodo pasado” para √©l.

Hay que recordar que Canal 13, TVN y Fox ganaron los derechos para emitir el Festival Internacional de la Canci√≥n de Vi√Īa del Mar desde 2019 hasta 2022, evento que se presume que ser√° transmitido entre el 25 de febrero y el 2 de marzo del a√Īo entrante.