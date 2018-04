Daniela Castillo reveló frustrado ataque que sufrió en "Rojo": acosador quiso matarla

La noche del pasado s√°bado, Chilevisi√≥n emiti√≥ un nuevo cap√≠tulo del programa La Divina Comida. En esta ocasi√≥n, Patricia Larra√≠n, Yuhui Lee, Juan Carlos ‘Pollo’ Valdivia y Daniela Castillo compitieron para convertirse en el mejor comensal.

En la cena realizada en la casa de la cantante, la exchica Rojo reveló un dramático y violento episodio que sufrió en la época del programa busca talentos.

‚ÄúTuve club de fans maravillosos, pero igual tiene su lado psycho (psic√≥pata), porque yo tuve un acosador‚ÄĚ, comenz√≥ relatando la int√©rprete de Trampa de Cristal. ‚ÄúYo recib√≠a cartas ‚Äėrom√°nticas‚Äô, un poco ‚Äėpasadas para la punta‚Äô”, a√Īadi√≥.

‚ÄúEste tipo ten√≠a letra de ni√Īo, como caligraf√≠a de ni√Īo. Siempre me pon√≠a una foto de √©l, y era un tipo de m√°s de 60 a√Īos‚ÄĚ, relat√≥ Castillo sobre el autor de los mensajes insinuantes, que sobrepasaron los l√≠mites cuando le regal√≥ el libro Sex de Madonna.

En ese entonces, Daniela participaba del musical Mary Poppins, y hab√≠a un ni√Īo que siempre asist√≠a a los estrenos. ‚ÄúMe acuerdo que me llamaron de la producci√≥n del programa y me dicen: ‚Äė¬ŅTe acuerdas del ni√Īo que te iba a ver a la obra? √Čl era s√ļper fan√°tico de ti y le cont√≥ a su profesora jefe, que ten√≠a una obsesi√≥n contigo, y como no pod√≠a estar contigo te iba a matar‚Äô‚ÄĚ, relat√≥ Daniela.

Ante esta advertencia, Daniela revis√≥ las otras cartas, y la √ļltima estaba escrita como un an√≥nimo, con letras de revistas. ‚ÄúDec√≠a: ‚ÄėAlguien te busca para matarte‚Äô‚ÄĚ, se√Īal√≥ la cantante, recordando que en ese entonces, el ni√Īo asisti√≥ como p√ļblico al programa y portaba un cuchillo para atacarla.

Posteriormente sacaron al presunto atacante del estudio y hablaron con su madre para iniciar un tratamiento psicológico.