¿Muy cambiado? Así fue la primera aparición de ‘Yerko Puchento’ en televisión

Con la nueva temporada de Vértigo, es posible ver cada jueves a Yerko Puchento con sus ácidas rutinas donde molesta a los políticos y famosos chilenos.

Si bien V√©rtigo ha cambiado y han sido distintos los rostros a cargo del espacio, el √ļnico que se ha mantenido es el personaje de Daniel Alca√≠no, quien ha estado en pr√°cticamente en todas las temporadas del estelar, que inici√≥ en 2006.

Sin embargo, ese no fue el debut del comediante en televisi√≥n, ya que esto ocurri√≥ varios a√Īos antes. Es por esto que en P√°gina 7 quisimos revisar nuestros archivos y los de Internet, para encontrar cu√°ndo fue la primera aparici√≥n de este personaje.

Para eso es necesario remontarnos al a√Īo 2001, al extinto estelar El lunes… sin falta que animaba √Ālvaro Salas y Ra√ļl Alca√≠no. Este espacio fue creado por Canal 13 para reemplazar a Viva el lunes, luego de la partida de Kike Morand√© a Mega.

El formato era prácticamente el mismo, invitados de todo tipo en una espacio de conversación. Y como no podía faltar el humor, en aquella temporada nació el personaje de Yerko Puchento.

En un principio, Yerko fue creado como una parodia al comentarista de espect√°culos Carlos Tejos, quien aparec√≠a con gran frecuencia en televisi√≥n aquellos a√Īos. Daniel Alca√≠no decidi√≥ vestirse con un traje negro y lentes vistosos, pelo engominado y utilizando un tono de voz grave.

El comediante principalmente hablaba de los looks de sus entrevistados o de los invitados al programa, y lo hac√≠a ocupando¬†palabras¬†del periodista como “apol√≠neo” o “hermen√©utico”. Claro que le dio un sello propio con la canci√≥n de Miguel Bos√© Corazones y el cl√°sico “bum bum chicos”.

En conversaci√≥n con Mentiras Verdaderas hace unos a√Īos, Daniel confes√≥ que cuando parti√≥ dando vida al personaje, no fue para nada de su gusto.

“El primer programa me sent√≠ muy mal, sent√≠a que fue lo peor que hab√≠a hecho en mi vida, me quer√≠a enterrar. Y al otro d√≠a portadas que dec√≠an ‘el nuevo personaje que la lleva’. Ah√≠ sigui√≥ el personaje, primero opinaba de cositas y despu√©s era una rutina completa”, coment√≥ el actor en la oportunidad.

Sin embargo, con los a√Īos Yerko Puchento se gan√≥ su espacio en la televisi√≥n chilena a punta de bromas y por ir siempre con la verdad de frente. Eso a muchos no les cay√≥ muy bien, y es por eso que en m√°s de una oportunidad Yerko se ha ganado denuncias en el Consejo Nacional de Televisi√≥n (CNTV). Y eso es lo que m√°s ha cambiado del personaje, ahora su estilo confrontacional es lo que m√°s temen los famosos y pol√≠ticos chilenos.

“El personaje no tiene nada que ver conmigo, disfruto cuando lo hago. Al principio no tanto, pero fue me gustando cuando el personaje se fue ganando el derecho a decir cosas”, concluy√≥ Daniel Alca√≠no, quien ha logrado posicionar por m√°s de una d√©cada a Yerko en TV.

¬ŅCrees que ha cambiado mucho el personaje¬†en estos 17 a√Īos?