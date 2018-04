Este jueves, se vivi√≥ un emotivo momento en La Ma√Īana de CHV, luego de que el panel comenzara a discutir respecto al bullying que se vive en los colegios en Chile y a revelar √≠ntimos episodios que han sufrido en sus vidas.

En este contexto, Scarleth C√°rdenas comenz√≥ a contar que hace un tiempo vivi√≥ un extra√Īo momento, luego de que se enfrentara a un tuitero que la hab√≠a insultado duramente en redes sociales.

“El otro d√≠a estaba en un Mall, haciendo cualquier cosa y se me acerca una persona y se puso llorar. Me abraz√≥ yo no sab√≠a por qu√© lo estaba haciendo. Me apretaba la mano y tiritaba”, parti√≥ relatando la periodista, ante la atenta mirada de sus compa√Īeros.

Scarleth insisti√≥ que este sujeto no paraba de llorar, mientras que ella estaba realmente desconcertada: “Le pregunt√© por qu√© se pon√≠a as√≠ y me dijo que por las redes sociales me hab√≠a dicho de todo. Le dije ‘por qu√© lo hiciste’, y me respondi√≥ ‘no s√©, por qu√©’. ‘Pero c√≥mo, ¬Ņalguna vez te dije algo?’, ‘nada, yo te insult√©, te insult√©, hasta que te aburriste seguramente de leerme y me bloqueaste’”.

Lo que hab√≠a ocurrido era que este tipo enfrent√≥ a la panelista del matinal para disculparse: “‘Ni siquiera me contestaste los insultos, simplemente me bloqueaste. Yo superado, le cont√© lo que hab√≠a hecho a mi familia y me dijeron c√≥mo era posible que hayas hecho eso. Me sent√≠ obligado a abordarte en alg√ļn momento’, y lo hizo en ese mall. Me dio un abrazo y me ped√≠a perd√≥n. Le dije que daba lo mismo, que ya hab√≠a pasado”.

Para finalizar la historia, Scarlet concluy√≥ diciendo: “Me emocion√©, nunca me voy a olvidar de ese momento. Ven que el mundo est√° cambiando”.