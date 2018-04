Sangriento final de Perdona Nuestros Pecados no convence del todo a televidentes

La noche de este miércoles se vivió el tan esperando final de la primera temporada de Perdona Nuestros Pecados, teleserie de Mega que fue todo un fenómeno en el horario prime.

Por lo mismo, el canal comenzó a trabajar rápidamente en una segunda temporada que traerá nuevos personajes y nuevos conflictos, manteniendo el hilo conductor de su trama y a sus protagonistas.

En este episodio final pudimos ver cómo Lamberto planeó junto a Camilo atacar a Armango Quiroga, quien, paralelamente le pagó a un grupo de hombres para que le dispararan al padre Reynaldo, cuando saliera de una comida en la casa de los Möller.

No obstante, todo se salió de control cuando Quiroga encaró el cura delante de todos, dejando en evidencia su amorío con María Elsa. En ese entonces, Lamberto lanzó un tiro al aire y luego apuntó a Armando, aunque sin dispararle.

Acto seguido, el padre Reynaldo salió de la casa y se encontró con los hombres contratados por el malvado empresario, y empezaron un tiroteo que terminó con María Elsa en medio evitando que mataran a su gran amor. No obstante, en un forcejeo entre su padre, ella y el cura, la pistola se disparó y la joven terminó herida en su abdomen.

R√°pidamente el padre la llev√≥ al hospital y luego se dirigi√≥ hasta la iglesia del pueblo, y all√≠ tuvo lugar la recordada escena con la que empez√≥ la teleserie el a√Īo pasado. En cuesti√≥n de segundos se inici√≥ nuevamente un tiroteo, y Armando logr√≥ herir al padre, sin embargo, segundos antes de matarlo, lleg√≥ la polic√≠a y lo tomaron preso.

María Elsa, en tanto, se debate entre la vida y la muerte.

El final en redes sociales fue ampliamente comentado, siendo las escenas sangrientas lo que más llamó la atención de los televidentes, no obstante, hubo un detalle no menor en el que la mayoría de los seguidores de la nocturna coincidieron.

Y es que pese a que fue un final abierto, por el caso de Mar√≠a Elsa, los televidentes criticaron que en la promoci√≥n de la segunda temporada apareciera la protagonista, puesto eso perjudic√≥ todo el impacto que pudo haber causado este episodio. ¬ŅQu√© crees t√ļ?

#GranFinalPNP si no hubiese visto el adelanto de la 2temporada estaría con cagadera por el final.. Pero como sé que la Elsa vive me importa un pepino.. Chao mega, mula tu final

#GranFinalPNP la embarraron mostrando a M¬į Elsa en la promo de la 2¬į temporada. De lo contrario hubiera sido un final de temporada "aceptable". Y a todo esto, ¬Ņmuri√≥ cara e cotona? osea no reclamar√° a su hijo con la loca?

Saben como la hubiera terminado yo? No hubiera dicho nada de la 2da temporada hasta hoy. La cosa es qur cuando se fue a negro luego que la Elsa entra en PCR, pongo en letras grandes continuara… y un 2da temporada pronto. Ah√≠ si que habr√≠a incertidumbre #GranFinalPNP

#GranFinalPNP parejito. Obvio que la María Elsa no muere

No se muere Elsa. Aparece en el libreto de la segunda temporada #GranFinalPNP pic.twitter.com/jwTkPo1YdW

#GranFinalPNP wuaaa si no hubiese 2 temporada.. este final con el cura asi y la maria elsa muerta hubiese sido buenisimo… pero cachamos que sale en la 2 … pero oooo quede ahiiiii …me gust√∂… mi curita rico @perd

#GranFinalPNP no me gustó! Maoma el final se sabe que la Elsa no muere

— Fadile (@FadileGarbowsky) 12 de abril de 2018