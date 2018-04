Sergio Lagos y boom de los programas de conversación: "Pollo Valdivia los descubrió"

El martes 17 de abril debutará en las pantallas de Canal 13 Sigamos de largo, el programa de conversación que trae a Sergio Lagos de regreso a la televisión junto a dos viejos conocidos suyos del extinto Canal 2 Rock & Pop: Marco Silva y Marcelo Comparini.

El show ir√° de domingo a mi√©rcoles en segunda franja, despu√©s de Soltera Otra Vez, con una propuesta que tiene a la conversaci√≥n y el humor como ejes centrales. Tambi√©n tendr√° invitados, entrevistas en profundidad, un “momento de terapia” y un resumen de la contingencia nacional.

¬ŅEs este programa el triunfo definitivo de la “generaci√≥n Rock & Pop”? Marcelo, Marco y t√ļ coincidieron en el canal de televisi√≥n hace 20 a√Īos, y desde entonces no han parado

(Respuesta): “Es gracioso, porque hay una nostalgia autom√°tica. Algunos dicen: ‘ah, son mi de √©poca’. Pero, ¬°esta tambi√©n es nuestra √©poca! Tambi√©n queremos ser de esta generaci√≥n. De todos modos el cari√Īo se agradece siempre y s√≠, un placer volver a coincidir.

(P): ¬ŅCu√°nto le debe “Sigamos de largo” a “La Noche es Nuestra”? El programa de Chilevisi√≥n demostr√≥ que hay p√ļblico para los espacios de conversaci√≥n…

(R): Yo creo que hay que destacar al Pollo Valdivia: él corrió solo durante mucho tiempo, él prácticamente descubrió esta cosa, y además solito, montó su empresa y todo. El Pollo merece una especial felicitación, porque en un momento en que todo el mundo estaba en los formatos, en las nuevas aventuras y proyectos televisivos, él se mantuvo firme y ahí está.

(P): ¬ŅC√≥mo ves la alianza entre TVN, Fox y Canal 13 para el Festival de Vi√Īa del Mar?

(R): Es muy bueno para nosotros como Canal y para TVN. No alcanzo a dimensionar la estructura de Fox, pero ser√° bueno para ellos tambi√©n. Para los tres es s√ļper relevante que nos conectemos y unamos, y que intentemos hacer un festival nuevamente. En mi caso lo viv√≠ por tres a√Īos, y el desaf√≠o es intenso. Y s√© que cada equipo intenta dar lo mejor. Para nosotros, es bueno: nos hace pensar que ser√° un verano intenso, con programas y actividad.

¬ŅQui√©n crees que deber√≠a animar el Festival de Vi√Īa del Mar con esta nueva alianza?

(R): Creo que todos tienen muchas condiciones. No quiero sonar pol√≠ticamente correcto, pero es verdad. Voy a excluir a Fox, pero si hacemos una lectura de los animadores que est√°n en TVN y Canal 13, todos han hecho festivales y tiene a√Īos de oficio. La gente los quiere. S√≥lo por nombrar a los varones: (Pancho Saavedra), Cristian (S√°nchez), Leo (Caprile), Martin (C√°rcamo), todo el p√ļblico los reconoce. Algunos gustar√°n m√°s que otros, pero hay nombres.

(P): Desde hace a√Īos se te identifica con la noche, y por primera vez tienes un franjeado nocturno. ¬ŅTe acomoda el estereotipo?

(R): Yo creo que no es un estereotipo. Hay gente que funciona m√°s de noche que de d√≠a y est√° bien. Aunque yo tambi√©n funciono de d√≠a: la gente quiz√°s no sabe pero me levanto s√ļper temprano, para llevar a mis hijos al colegio, aunque igual trabajo de noche.

(P): Escribiste un largo texto luego del cierre de radio Rock & Pop, donde trabajaste durante a√Īos. ¬ŅEst√°s de acuerdo con que ahora la emisora s√≥lo transmita m√ļsica?

(R): Rock & Pop fue muy importante. No podemos olvidar el rol social que cumplen los medios de comunicación. Me acuerdo que una vez estaba haciendo algo en la noche, tarde, y estaba escuchando la radio, y llamó un auditor casi desde la sala de parto para contar que había sido papá. Y pidió Fade To Black de Metallica. En ese momento, él sentía que debía expresar eso en la radio, y llamó para compartirlo. No hay que olvidarse nunca que eso es la radio, que para eso sirven los medios.