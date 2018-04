Eduardo de la Iglesia habló de su estado de salud tras abandonar el set de ’Hola Chile’

Este martes el conductor del matinal Hola Chile de La Red, Eduardo de la Iglesia, vivió un complejo momento que lo llevó a abandonar el set.

Desde un primer momento al comunicador se le notó un tanto incómodo y con tos. Con el pasar de las horas su estado fue empeorando, por lo que poco antes de las 11:00 horas dejó los estudios y fue llevado a una clínica.

Tal como explicaron desde la estaci√≥n televisiva a P√°gina 7, De la Iglesia se sent√≠a enfermo y presentaba ‚Äúuna fiebre alt√≠sima‚ÄĚ.

Luego de varias horas transcurridas, el propio conductor se refiri√≥ a su estado de salud. “Estaba sudando y ten√≠a escalofr√≠os”, coment√≥ en conversaci√≥n con el peri√≥dico LUN.

“Ped√≠ a la producci√≥n del programa que me llevara a la cl√≠nica (UC de San Carlos de Apoquindo). El doctor me dijo que era un cuadro viral, me dio corticoides y me sac√≥ de circulaci√≥n por dos d√≠as”, precis√≥.

Seg√ļn confes√≥, empez√≥ a sentirse mal el lunes, aunque de igual manera opt√≥ por ir a animar el programa.

“S√© que los hombres somos alaracos por estas cosas, pero tengo un sentido de responsabilidad y compromiso muy grandes. Trato de no fallar, cre√≠ que pod√≠a recuperarme pero ac√° estoy en una pieza aislada con un pa√Īuelo en la garganta y tomando mucho l√≠quido para volver este jueves”, se√Īal√≥.

En tanto, a través de su cuenta en Instagram, el periodista agradeció a quienes le han dejado mensajes de apoyo.

“Gracias por todos sus mensajes tan llenos de cari√Īo y preocupaci√≥n. Me agarr√© un estado viral y me afect√≥ mucho la voz, as√≠ es que pas√© por la cl√≠nica y ahora a la cama… reposo dos d√≠as, remedios, y el jueves de vuelta con todo”, escribi√≥.