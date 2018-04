Incómodo momento de tarotista desató risas en el matinal de TVN

En un programa tan largo como un matinal, cualquier cosa puede pasar, especialmente cuando su panel est√° compuesto por una gran cantidad de personas.

Esto quedó claro este lunes cuando la tarotista de Muy Buenos Días Cristina Araya vivió un incómodo momento mientras hablaba de cómo conquistar a Aries.

“No lo lleven a ninguna parte y mu√©strele el hombro y chao nom√°s”, comenz√≥. “Aries y Libra son conexiones de piel, no necesitan que los impresiones, sino que te conectes con ellos”, agreg√≥.

Fue en ese momento donde vino una frase de la que se arrepinti√≥ m√°s tarde. “No sacas nada con mostrarle un castillo, porque si eres hueco como una empanada de queso no te van a pescar… Digo hueco en general amigo, no por ti”, se√Īal√≥ habl√°ndole a Ignacio Guti√©rrez, quien no pudo contener la risa.

“Y la cagai m√°s todav√≠a (sic)”, respondi√≥ en tanto el animador, quien no dej√≥ de re√≠r junto a sus compa√Īeros.

Las cosas se calmaron cuando los animadores, Cristián Sánchez y María Luisa Godoy, regresaron la conversación al tema del horóscopo.

El momento fue captado por los atentos televidentes, quienes no pararon de comentar el hecho.

Chucha ūü§¶… Una vez m√°s, la explicaci√≥n agrava la falta!!!! Jajajaj — A Oyarzun (@aoyarzun_e) 9 de abril de 2018

Dentro de toda la basura televisiva creo que a este pa√≠s le hace falta este sentido del humor, re√≠rnos de nosotros mismo, andamos tan graves… — Carlos Ram√≠rez (@djrami68) 9 de abril de 2018

Igual estuvo buena. Me rei harto — Daniel Manriquez (@daniel_albo91) 9 de abril de 2018

Huguito no se quiso re√≠r — Mario Vergara (@Riper2709) 9 de abril de 2018