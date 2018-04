Carola Julio habló tras 10 años del video prohibido de Primer Plano donde fue insultada

Mar√≠a Gracia Subercaseaux, Francisco Reyes, Mario Velasco y Carola Julio fueron los protagonistas del reciente cap√≠tulo del programa La divina comida. Sin embargo, la √ļltima invitada del grupo fue quien llam√≥ la atenci√≥n tras revelar c√≥mo se sinti√≥ tras la filtraci√≥n, hace 10 a√Īos, del pol√©mico video prohibido del espacio de far√°ndula Primer Plano, donde ella era panelista.

En ese registro, difundido en noviembre de 2007, otros animadores del espacio insultaron con fuertes epítetos a Julio por no asistir a una actividad fuera del canal de televisión. Quienes aparecieron en dicha oportunidad fueron Pamela Díaz, Julián Elfenbein, Jordi Castell y Francisca García Huidobro.

Durante una de las meriendas, y tras ser consultada por el grupo, Carola Julio recordó el episodio de forma efímera, pero abordó esta polémica de con claridad, indicando que nunca realizó actividades con el equipo del programa más allá del horario de trabajo.

“Nunca me quedaba a estas din√°micas despu√©s de Primer Plano, se quedaban como a las 2:00 √≥ 3:00 de la ma√Īana tomando, y a lo mejor por no hacer esa vida social me perd√≠a de estas cosas que ‚Äėel lunes vamos a grabar una cuesti√≥n as√≠ que vengan todos con buzo”, explic√≥.

Luego, asever√≥ que nunca le informaron que deb√≠a ir al cerro con buzo deportivo, por lo que apareci√≥ en el lugar con mini falda y zapatos de taco, situaci√≥n que la “oblig√≥” a volver a su casa a cambiarse de ropa.

Julio confes√≥ posteriormente que el video le dio risa en un comienzo, ya que sab√≠a que los insultos que hab√≠a recibido de sus ex compa√Īeros hab√≠an sido en tono de broma. No obstante, se sinti√≥ inc√≥moda cuando el registro se subi√≥ a internet. “De verdad que esta cuesti√≥n es dura”, se√Īal√≥.

Cabe se√Īalar que la ex animadora se retir√≥ de la televisi√≥n tras este hecho. Hoy en d√≠a, seg√ļn sostuvo en el programa del pasado s√°bado, se dedica a la decoraci√≥n de interiores.