"Muy Buenos Días" sufre baja en el equipo: Marcelo Arismendi dejó el programa

Contin√ļan los cambios en los equipos de los matinales chilenos. A la salida de Rodrigo D√≠az en Bienvenidos, ahora se suma la partida de Marcelo Arimendi en Muy Buenos D√≠as.

El periodista se despidió este viernes del programa en el que participó por ocho meses y donde se convirtió en un importante aporte para el panel.

Seg√ļn explic√≥ Arismendi, su salida tiene que ver con otros proyectos que est√° desarrollando en el canal y que lo llevar√°n de regreso a la animaci√≥n.

‚ÄúEstoy feliz, han sido ocho meses maravillosos en este programa. Lo mejor de todo es que no es que me vaya, ni desaparezca del mapa. Me quedo en TVN, en un nuevo proyecto que me tiene muy feliz. Agradezco al equipo por darme la oportunidad por dar ese paso maravilloso‚ÄĚ, se√Īal√≥ en el espacio conducido por Cristi√°n S√°nchez, Mar√≠a Luisa Godoy e Ignacio Guti√©rrez.

“La entrada al Muy Buenos D√≠as signific√≥ un renacer en mi vida personal. Ustedes fueron compa√Īeros que alegraron mi vida diariamente. Cuando est√°s en el programa que siempre quisiste estar, sientes que las cosas van en la direcci√≥n correcta‚ÄĚ, coment√≥.

A trav√©s de Instagram, el comunicador volvi√≥ a agradecer a sus colegas. “Gracias por todo querid@s compa√Īer@s del @muybuenosdiastvn. Me despido del glorioso estudio 7 para seguir con un nuevo proyecto en @tvn. #hastapronto #voyyvuelvo”, escribi√≥.

Recordemos que Arismendi se unió a TVN tras salir de Chilevisión, donde tenía a su cargo Espías del amor. Su partida coincide también con la llegada de Hugo Valencia (ex miembro de Bienvenidos) al programa matinal.