Mónica Godoy se recupera de la meningitis viral: "debería estar cada día mejor"

Buen d√≠a!ūüĆĽMitad de semana ya! Les mando el coraz√≥n de la ūüćČ m√°s rica del verano! A todos los que me han preguntado x mi salud ūüíď les cuento que estoy bien, esta semana volv√≠ al mundo y a trabajar ūü§ď Y para empezar con todo el power q necesito despu√©s de estar tantos d√≠as en cama,acept√© la invitaci√≥n de @vitawellnesschile para llenarme de energ√≠a,vitaminas y salud…. Si le dan wiki las agujas e inyecciones no vea la pr√≥xima foto donde se ve el procedimiento.. Mi tratamiento fue: Infusi√≥n rica en vitamina c (Estimula col√°geno, antioxidante, estimula inmunidad) Magnesio, (mejora recuperaci√≥n muscular),Selenio (antioxidante),Metionina inositol colina (Quemadores de grasa) Obvio, estuve muchos d√≠as en cama comiendoūüźĹ,enfermo que come no muere ūüôĄ,Vitamina b1 b2 b3 b6 b12 (efecto mayor energ√≠a, √°nimo,mejor recuperaci√≥n muscular),Disminuci√≥n de la oxidaci√≥n y por ende enlentece el envejecimiento celular. Qu√© tal?! Un bombazo que promete dejarme lista ūüíÉ Vamos a ver c√≥mo me va ūüí£ #Vitaminas #Minerales #Salud

A post shared by Actriz, Twitter @_monicagodoy_ (@_monicagodoy_) on Apr 4, 2018 at 5:28am PDT