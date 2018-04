Sergio Lagos regresa a la televisión con programa de conversación

Tras el fin de El momento de la verdad Sergio Lagos no había tenido un programa estable en televisión, sin embargo, eso está por cambiar.

El conductor volverá a la pantalla chica con Sigamos de largo, un nuevo espacio de conversación de Canal 13, donde compartirá roles con Marco Silva y Marcelo Comparini.

La nueva producción que se estrenará el 17 de abril en segunda franja nocturna, tendrá un enfoque informativo y magazinesco abordando temas de contingencia, y donde los animadores entrevistarán a dos invitados de diversos sectores.

El programa ser√° el regreso de Lagos a la televisi√≥n, quien tiene contrato con el canal hasta fines de este a√Īo. “Fui optando en no estar tan intensamente en pantalla. Pero para m√≠ no fue un tema complejo, porque fue una decisi√≥n personal”, asegur√≥ a El Mercurio.

Recordemos que también en noviembre pasado, el periodista se vio envuelto en una gran polémica tras recibir una demanda por paternidad y someterse a una prueba de ADN, cuyo resultado reconoció a través de redes sociales.

“Ha sido un proceso muy intenso y complejo en t√©rminos personales y familiares”, afirm√≥ al diario nacional, y agreg√≥ que se conect√≥ m√°s con su familia y se dio cuenta “de la maravillosa mujer con quien estoy (la cantante Nicole)”.

“No creo que estar siendo poco consecuente con lo que he dicho siempre. Nunca he estado atento ni preocupado de construir una imagen perfecta, porque no me siento alguien perfecto y ha sido un proceso de aprendizaje m√°s para adentro que hacia afuera”, sentenci√≥.