Rafael Araneda envía firme mensaje a Karol Lucero tras polémica por video

La ma√Īana de este martes en el matinal de Chilevisi√≥n tocaron por varios minutos el tema de Karol Lucero y su pol√©mico video.

La difusión del clip provocó que Radio Carolina lo suspendiera por una semana de sus funciones, y que en el matinal Mucho Gusto lo respaldaran firmemente, acusando incluso un aprovechamiento mediático.

En el caso de La Ma√Īana, los panelistas comentaron varias aristas de la situaci√≥n, y tambi√©n mostraron unas declaraciones de Luis Jara, donde el animador respalda a Lucero, asegurando que era “un buen cabro” y que aunque no es su pap√°, podr√≠a serlo.

“Yo tuve una larga conversaci√≥n ayer, porque lo quiero mucho y le hice la analog√≠a sobre lo que yo har√≠a un hijo (…) si cometi√≥ un error, yo espero que pida disculpas, que asuma su responsabilidad, lo castigo pero despu√©s le doy un abrazo“, indic√≥.

Fueron estas palabras las que llamaron la atención del conductor, Rafael Araneda, quien decidió enviarle un particular consejo a Karol.

“A m√≠, y te lo digo en s√ļper buena onda y te lo puedo decir personalmente tambi√©n Karol, el hecho de que te traten de ni√Īo, adolescente o de guagua, no te hace bien. T√ļ eres un hombre grande, tienes 30 a√Īos y ya, eres un profesional, y te lo has ganado, eres exitoso y tienes un s√ļper contrato. Y cometes errores como profesional de 30 y tienes aciertos como profesional de 30. Esa es la verdad“, se√Īal√≥, agregando: “Yo creo que toda esta defensa como si fueras guagua no te hace bien porque no eres guagua“.

A sus palabras se sum√≥ Carola de Moras, quien coment√≥ que todav√≠a lo ven como “el loquillo”. “De hecho me llaman la atenci√≥n las palabras de Lucho Jara, de que era como un hijo, y no po’, no es su hijo. Es un gallo de 30 a√Īos“, cerr√≥. la animadora

