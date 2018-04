Sergio "Checho" Hirane echó de su casa a notero "Millennial" de CQC tras tensa entrevista

El pasado lunes 03 de marzo debut√≥ una “renovada” versi√≥n del programa CQC en Chilevisi√≥n, el cual fue muy comentado por los televidentes en redes sociales.

Junto con este estreno también se dio a conocer una nueva sección, la Entrevista Millennial, donde un notero muy joven (representante de la Generación Y), entrevista a una persona ligada al mundo de las comunicaciones sobre temas de actualidad.

El espacio fue llevado a cabo por el notero Felipe Cárdenas, quien entrevistó al locutor radial Sergio Hirane en su domicilio.

El momento, que pretendía ser relajado, se desarrolló con evidente tensión de principio a fin, ya que las preguntas del representante de CQC enojaron a Hirane durante toda la conversación.

“Parte con la ‘huevada que querai’ pero parte porque tengo cosas que hacer”, fue la primera respuesta que dio el excomediante, lo que hac√≠a presagiar que el momento no iba a ser f√°cil de llevar.

Sin embargo, la modalidad de la entrevista fue lo que más molestó al comunicador, ya que las preguntas de Cárdenas eran en tono irónico y tenían un doble sentido que no le hizo gracia.

Tras un par de minutos, la molestia de Hirane era tan notoria que inst√≥ al notero a que “tomara en serio su trabajo”, sino pronto lo iban a sacar de pantalla. La respuesta del aludido fue: “Es que no me interesa su opini√≥n”.

A continuaci√≥n, y ya sin ganas de seguir con la conversaci√≥n, vino la r√©plica del hombre de radio: “Yo no voy a seguir, porque si no te importa mi opini√≥n no vale la pena. Son muchos a√Īos los que llevo en esto como para que un ‘mocoso’ como t√ļ me venga a faltar el respeto en mi casa, me voy”.

Tras eso, el protagonista de la nota abandonó indignado el lugar.

Te invitamos a que revivas el momento a continuación.