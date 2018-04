Karol Lucero reapareció en Mucho Gusto y ofreció disculpas a las mujeres

Pasada las nueve de la ma√Īana de este martes, Karol Lucero reapareci√≥ en el matinal Mucho Gusto, de Mega. El panelista que se encontraba de vacaciones, volvi√≥ al programa en medio de la pol√©mica tras la viralizaci√≥n de un video de supuesto corte sexual y que le ha valido varias cr√≠ticas.

En el espacio matinal, el comunicador ofreció disculpas a las mujeres por el hecho y aseguró que quiere dar vuelta la página tras vivir minutos complicados.

“Estoy m√°s tranquilo, la verdad ha sido un fin de semana muy agitado. He tenido que enfrentar una situaci√≥n que yo mismo gener√© y que ha ocasionado que la opini√≥n p√ļblica est√© criticando mi conducta, lo que est√° muy bien porque la verdad me equivoqu√©, comet√≠ un error… comet√≠ una falta en mi lugar de trabajo que es Radio Carolina, donde se subi√≥ un video que no debi√≥ haber ocurrido”, coment√≥ en el programa.

“Quiero aprovechar esta instancia, en el medio de comunicaci√≥n donde trabajo, para ofrecer disculpas. Quiero pedirles disculpas a ustedes mis compa√Īeros, a la gente en la casa, a mis compa√Īeros de Radio Carolina, a mi familia, porque comet√≠ una acto que es poco decoroso para ver en un video, que no corresponde, solamente en la vida privada y no en un lugar p√ļblico“, agreg√≥.

El locutor asegur√≥ que la pol√©mica y las cr√≠ticas son cosas que tiene que asumir. “La verdad es que ayer me sent√≠a muy mal, porque uno es tratado como si fuera un estafador o un delincuente, un criminal. Yo me equivoqu√© y estoy muy avergonzado de lo que hice. La sensaci√≥n que tengo es de verg√ľenza porque me equivoqu√©”, afirm√≥.



Karol, adem√°s, afirm√≥ que no bajar√° los brazos y que tomar√° este error como una lecci√≥n. “Yo tengo dos opciones, echarme a morir por la cantidad de comentarios que recibo, porque de verdad me equivoqu√©, o dar vuelta la p√°gina y aprender de este error, la gente que me conoce sabe lo que voy a hacer”, sentenci√≥.

Tambi√©n aprovech√≥ de pedir disculpas a las mujeres. “Siento que le fall√© al p√ļblico femenino, a las mujeres. A ustedes les pido disculpas. Les pido perd√≥n por haber cometido un acto que no es acorde a mi edad”, asegur√≥ y pidi√≥ una oportunidad, “porque yo quiero estar ac√°, quiero seguir comunicando y entreteniendo”.

Finalmente agradeci√≥ el apoyo que recibi√≥ de parte del equipo de Mucho Gusto, quienes fueron muy cuestionados por defender al locutor. Seg√ļn asegur√≥, a pesar brindale su solidaridad, sus compa√Īeros tambi√©n fueron muy severos en cuestionar sus acciones.

Por su parte, Luis Jara asegur√≥ que es tiempo de dar vuelta la p√°gina, mientras que Jos√© Miguel Vi√Īuela lo abraz√≥ para darle su apoyo en pantalla.

Este lunes Radio Carolina decidi√≥ amonestar al locutor ‚Äúdej√°ndolo fuera del aire desde hoy hasta el pr√≥ximo 9 de abril‚ÄĚ.

Recordemos que esta no es la primera pol√©mica de este tipo que protagoniza el locutor, quien eb 2012, encabez√≥ la campa√Īa No + violencia en el pololeo, producida por el Servicio Nacional de la Mujer. Tambi√©n ha sido parte de otras importantes campa√Īas sociales del pa√≠s.