Natalia Valdebenito parodió polémico video de Karol Lucero y criticó al animador

Pocas veces me detengo a analizar mi d√≠a a d√≠a. Como la mayor√≠a, paso gran parte del tiempo trabajando, ha sido el camino q aprend√≠ para alcanzar mis metas. Asumo mi error y las consecuencias q esto me traiga. Soy un adulto de origen modesto q a base de esfuerzo y errores he logrado aprender c√≥mo pararme; eso es lo verdaderamente importante en el desarrollo social, c√≥mo te levantas y eres capaz de enfrentar los desaciertos. Avanzar sin mirar al lado me da tranquilidad, no preocuparme de lo q hace el otro ha hecho que mi √ļnica competencia sea yo mismo; pero estos d√≠as tuve q mirar en todas direcciones, un freno de emergencia por un error inmaduro, no acorde a mi edad. Tuve q evidenciar lo q estaba pasando por alto; gente atenta a q tropieces para descargar su rabia social; q f√°cil hablar de otro cuando se equivoca, y juzgar en rrss escondidos detr√°s de un nick. No he cometido ning√ļn crimen; avergonzado asumo q la broma excedi√≥ los l√≠mites hiriendo la sensibilidad de algunas mujeres. Como persona p√ļblica debo cumplir altos est√°ndares gracias a la posici√≥n que la gente me ha entregado. Simplemente por ello me veo en la necesidad, de ofrecer disculpas por lo ocurrido en el v√≠deo. Lo q haga en privado a nadie le incumbe, pero la situaci√≥n fue laboral y en un medio al q quiero mucho. Llevo 10 a√Īos en la radio, 2 de los cuales trabaj√© sin remuneraci√≥n, para aprender y demostrar q quer√≠a estar ah√≠; por ello extiendo las disculpas a mis compa√Īeros de trabajo y auditores a quienes falt√© el respeto en una situaci√≥n inapropiada en c√°mara. Ser√≠a injusto no agradecer a las personas que, a pesar de no estar de acuerdo con lo ocurrido, me han apoyado. Tengo contrato en Carolina y Mega, debo conducir por primera vez los Billboard en Sudam√©rica, representar a Chile en Mexico y compromisos solidarios q por ning√ļn motivo dejar√© atr√°s. Muchas razones por las cuales agradecer a DIOS y sentirme afortunado. Mi obligaci√≥n es ofrecer disculpas por lo ocurrido, pero mi obligaci√≥n principal es ponerme de pie con la frente en alto. Todos nos equivocamos para aprender y esta es una lecci√≥n para mi vida. ‚ÄúSoy amo de mi destino y capit√°n de mi alma‚ÄĚ Gracias por leerme #CARPEDIEM ūüėĒ

