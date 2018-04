El grave accidente que dejó a Aldo Duque sin mandíbula y con una extraña dicción

El abogado Aldo Duque es todo un personaje dentro de la farándula nacional. El profesional no sólo destaca por su gusto por los sombreros, sino que también por su especial y compleja dicción.

Este, justamente, fue uno de los temas que Duque tocó durante su participación en La Divina Comida, el sábado pasado donde compartió cuatro noches cenando junto a la actriz Lorene Prieto y los periodistas Francisco Kaminski y Emilia Daiber.

En la primera velada fue el ex notero de Mega quien le pregunt√≥ acerca de un accidente con un perro que lo dejaron con graves secuelas, entre ellas, su especial dicci√≥n. ‚ÄúMe mordi√≥ cuando peque√Īo, me sac√≥ la mand√≠bula inferior, me la arranc√≥ toda, y yo no tengo mand√≠bula inferior”, coment√≥.

‚ÄúEl perro me quebr√≥, me sac√≥ la boca. √Čramos ni√Īos y me mordi√≥ y no tengo mand√≠bula inferior. Eso incidi√≥‚Ķ Nunca tuve dientes en la mand√≠bula inferior. Nunca los tuve. Ahora tampoco‚ÄĚ, agreg√≥.

Debido a esta situaci√≥n, el abogado tuvo que aprender a adaptarse para hablar y comer, aunque asegur√≥ que trata de no privarse de nada, ni siquiera de los asados. ‚Äú-El asado- Lo corto mucho‚Ķ Me encantan. Entonces, ¬Ņsabes lo que hago? Cuando me invitan a un asado nunca digo que no‚ÄĚ, revel√≥.

Pero a pesar de todo, el abogado logr√≥ salir adelante pero no sin vivir malos momentos. Uno de ellos fue provocado por Vasco Moulian hace algunos a√Īos, cuando se burl√≥ en televisi√≥n de la forma de hablar de Duque.

‚Äú-Moulian- Me ofreci√≥ unos cursos de dicci√≥n. Me dijo que por qu√© hablaba as√≠. ‚ÄėYo te ofrezco gratis unos cursos de dicci√≥n‚Äô. Entonces, yo le expliqu√© lo que me hab√≠a ocurrido, que no era por gusto. Lo entendi√≥ y tuvo la gran caballerosidad y la virtud de p√ļblicamente pedirme disculpas. Que no sab√≠a. Reaccion√≥. Bien por √©l‚ÄĚ, asegur√≥.

Pero esta no fue la √ļnica raz√≥n por la que Aldo llam√≥ la atenci√≥n en el programa. Los televidentes tambi√©n destacaron su higi√©nica forma de cocinas. Adem√°s de delantal, tambi√©n us√≥ guantes y mascarilla. ‚ÄúLas v√≠as respiratorias se cubren para evitar cualquier tipo de contaminaci√≥n, vamos a trabajar bien cubiertos‚ÄĚ, explic√≥ el abogado.