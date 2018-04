La operación de 30 minutos que ayudó a Mariela Sotomayor a reducir la forma de sus brazos

Durante la √ļltima semana, Mariela Sotomayor, panelista del programa Intrusos de La Red, sorprendi√≥ en pantalla luciendo vestimentas que ocultaban sus brazos, a pesar de las altas temperaturas que se registraron en la capital. ¬ŅLa raz√≥n? La octava intervenci√≥n est√©tica a su cuerpo.

Esta vez se trat√≥ de una operaci√≥n con lipol√°ser, con el objetivo de reducir el contorno de sus brazos. As√≠ lo cont√≥ al diario Las √öltimas Noticias, donde asegur√≥ que “me he tomado s√ļper en serio mejorar mi imagen y me he hecho varias cosas. Mi gran problema segu√≠an siendo los brazos”.

“Para m√≠ era un gran complejo que incluso me llevaba a evitar usar vestidos sin mangas”, agreg√≥ Sotomayor, quien se someti√≥ al tratamiento tres d√≠as antes de llegar al panel de Intrusos tras su desvinculaci√≥n de Chilevisi√≥n.

“La operaci√≥n me la hicieron con anestesia s√ļper localizada, se demor√≥ 15 minutos por brazo y me sacaron aproximadamente 400 cent√≠metros c√ļbicos de grasa en total”, cont√≥ la periodista.

“El resultado ha sido impactante para m√≠. Siento que tengo la espalda m√°s chica y que (me) veo m√°s delgada”, asegur√≥ Mariela, quien suma en su cuerpo dos lipoesculturas, dos abdominoplastias, una rinoplast√≠a, un relleno de gl√ļteos con su misma grasa, un implante de ment√≥n y ahora un lipol√°ser en sus brazos.

En Instagram, Mariela publicó una imagen donde se puede ver su brazo derecho inmediatamente después de la operación, y las diferencias con el izquierdo antes que fuese intervenido.