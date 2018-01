Premios Caleuche galardonó por primera vez a un comediante... y el ganador no apareció

Miércoles 24 enero de 2018 | Publicado a las 12:05 · Actualizado a las 12:13

Por primera vez en los tres años que llevan los premios Caleuche el evento decidió premiar a los humoristas chilenos con una nueva categoría: “Mejor comediante”.

Es así como, la actriz Javiera Contador y el comediante Sergio Freire, subieron al escenario del Teatro Oriente para entregar este aclamado galardón al “rey” o “reina” de las carcajadas. “Tenemos que entregarle el premio a un comediante de verdad. No como nosotros”, bromearon los presentadores.

Los nominados en esta categoría fueron Cristián Henríquez, Paola Troncoso, “Bombo” Fica y Daniel Alcaino, resultando galardonado este último por su personaje de “Yerko Puchento”.

Al momento de nombrar al premiado, el público, las cámaras y la animadora comenzaron a buscar a Daniel Alcaíno, quien en realidad no había asistido al evento a diferencia de sus compañeros de categoría. “Es que no está”, expresó Javiera ante la ausencia. “¡Más encima no vino!”, agregó Sergio.

De esta forma, los asistentes debieron conformarse con aplaudir ante este incómodo momento.

Ve aquí el video:

Hay que recordar que este la creación de los “Premios Caleuche, Gente que se Transforma” ha sido una aspiración desde hace años de la Corporación de Actores de Chile, “Chileactores”, que logró concretarse en enero del 2016.